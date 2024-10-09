В Тюмени планируют открыть детскую школу искусств

В Тюмени планируется открытие еще одного филиала МАУ ДО детской школы искусств «Гармония». Об этом сообщила директор учреждения Елена Новакаускене.
«На первичном этапе переговоров обсуждалось, что нам подарят еще один филиал в новом жилом комплексе на улице Бованенко. Мы ждем там открытие нового художественного отделения школы искусств. Если нам будут предоставляться такие возможности, то мы будем продолжать разрастаться», — рассказала Елена Новакаускене.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ново-Патрушево открылся новый филиал детской школы искусств. В школе находится хореографическое, музыкальное и изобразительное отделение.
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В Тюмени планируется открытие еще одного филиала МАУ ДО детской школы искусств «Гармония». Об этом сообщила директор учреждения Елена Новакаускене. «На первичном этапе переговоров обсуждалось, что нам подарят еще один филиал в новом жилом комплексе на улице Бованенко. Мы ждем там открытие нового художественного отделения школы искусств. Если нам будут предоставляться такие возможности, то мы будем продолжать разрастаться», — рассказала Елена Новакаускене. Ранее URA.RU писало о том, что в Ново-Патрушево открылся новый филиал детской школы искусств. В школе находится хореографическое, музыкальное и изобразительное отделение.