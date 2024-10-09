В Тюмени планируют открыть детскую школу искусств

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В перспективе филиал детской школы искусств должен открыться на улице Бованенко в Тюмени Фото:

В Тюмени планируется открытие еще одного филиала МАУ ДО детской школы искусств «Гармония». Об этом сообщила директор учреждения Елена Новакаускене.

«На первичном этапе переговоров обсуждалось, что нам подарят еще один филиал в новом жилом комплексе на улице Бованенко. Мы ждем там открытие нового художественного отделения школы искусств. Если нам будут предоставляться такие возможности, то мы будем продолжать разрастаться», — рассказала Елена Новакаускене.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ново-Патрушево открылся новый филиал детской школы искусств. В школе находится хореографическое, музыкальное и изобразительное отделение.

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В Тюмени планируется открытие еще одного филиала МАУ ДО детской школы искусств «Гармония». Об этом сообщила директор учреждения Елена Новакаускене. «На первичном этапе переговоров обсуждалось, что нам подарят еще один филиал в новом жилом комплексе на улице Бованенко. Мы ждем там открытие нового художественного отделения школы искусств. Если нам будут предоставляться такие возможности, то мы будем продолжать разрастаться», — рассказала Елена Новакаускене. Ранее URA.RU писало о том, что в Ново-Патрушево открылся новый филиал детской школы искусств. В школе находится хореографическое, музыкальное и изобразительное отделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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