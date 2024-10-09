Челябинский полицейский главк прокомментировал задержание VIP-сотрудника Центра «Э»

В челябинском ГУ МВД началась проверка в отношении замглавы отдела центра «Э»
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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, шеврон, бокал, полиция, алко
В отношении Александра Калитюка начали проверку Фото:

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали задержание замначальника одного из отделов Центра «Э» Александра Калитюка. В его отношении проводится проверка.

«В настоящее время оперативниками подразделения собственной безопасности главка МВД по Челябинской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины задержанного он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

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Калитюка обвиняют в посредничестве при передаче взяток. Предварительно, он помогал одному из бизнесменов решать вопросы в судебной системе.

Полицейского задержали сотрудники УФСБ по региону вечером 8 октября. В ходе спецоперации Калитюк попытался сбежать, сделать это ему не удалось.

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В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали задержание замначальника одного из отделов Центра «Э» Александра Калитюка. В его отношении проводится проверка. «В настоящее время оперативниками подразделения собственной безопасности главка МВД по Челябинской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины задержанного он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Калитюка обвиняют в посредничестве при передаче взяток. Предварительно, он помогал одному из бизнесменов решать вопросы в судебной системе. Полицейского задержали сотрудники УФСБ по региону вечером 8 октября. В ходе спецоперации Калитюк попытался сбежать, сделать это ему не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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