Школы Екатеринбурга массово закрываются на карантин: список увеличился

В Екатеринбурге учеников школы №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) и №91 (ул. Павлодарская, 40) вывели на дистанционное обучение. Там зафиксировали вспышку пневмонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В школе №167 выявили десять заболевших, а в №91-й заразились 12 человек. Учреждения будут закрыты на карантин до 17 октября», — пояснили в горадминистрации.
Накануне в городе насчитывалось 27 школ, закрывшихся из-за вспышки вируса. Сейчас таких 29. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где количество учреждений, попавших под ограничения, превысило половину от общего числа. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!