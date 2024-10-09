Школы Екатеринбурга массово закрываются на карантин: список увеличился

В Екатеринбурге школы №167 и №91 закрыли на карантин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Дети пробудут на дистанте до 17 октября Фото:

В Екатеринбурге учеников школы №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) и №91 (ул. Павлодарская, 40) вывели на дистанционное обучение. Там зафиксировали вспышку пневмонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В школе №167 выявили десять заболевших, а в №91-й заразились 12 человек. Учреждения будут закрыты на карантин до 17 октября», — пояснили в горадминистрации.

Накануне в городе насчитывалось 27 школ, закрывшихся из-за вспышки вируса. Сейчас таких 29. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где количество учреждений, попавших под ограничения, превысило половину от общего числа. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге учеников школы №167 (ул. Фрезеровщиков, 84а) и №91 (ул. Павлодарская, 40) вывели на дистанционное обучение. Там зафиксировали вспышку пневмонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В школе №167 выявили десять заболевших, а в №91-й заразились 12 человек. Учреждения будут закрыты на карантин до 17 октября», — пояснили в горадминистрации. Накануне в городе насчитывалось 27 школ, закрывшихся из-за вспышки вируса. Сейчас таких 29. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где количество учреждений, попавших под ограничения, превысило половину от общего числа. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...