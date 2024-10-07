В Екатеринбурге вывели на дистант еще одну школу из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге 8 октября закрыли на карантин школу №178 (ул. Коммунистическая, 53) из-за вспышки пневмонии. Учащиеся пробудут на дистанте до 17 октября. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.
«Образовательный процесс в МАОУ СОШ №178 с углубленным изучением отдельных предметов с 8 по 17 октября будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — передает собеседник рассылку из родительских чатов. По одной из версий, в учреждении выявили 14 случаев пневмонии.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
На сегодняшний день детей не принимают уже в 27 школах. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112,113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учреждениях Екатеринбурга вернули «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.
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