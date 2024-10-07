07 октября 2024

В Екатеринбурге вывели на дистант еще одну школу из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге на 10-дневный дистант вывели школу №178 из-за вспышки пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, учитель, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты, дистанционное обучение, дистант
В школе выявили 14 случаев пневмонии Фото:

В Екатеринбурге 8 октября закрыли на карантин школу №178 (ул. Коммунистическая, 53) из-за вспышки пневмонии. Учащиеся пробудут на дистанте до 17 октября. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.

«Образовательный процесс в МАОУ СОШ №178 с углубленным изучением отдельных предметов с 8 по 17 октября будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — передает собеседник рассылку из родительских чатов. По одной из версий, в учреждении выявили 14 случаев пневмонии.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

На сегодняшний день детей не принимают уже в 27 школах. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112,113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учреждениях Екатеринбурга вернули «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.

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В Екатеринбурге 8 октября закрыли на карантин школу №178 (ул. Коммунистическая, 53) из-за вспышки пневмонии. Учащиеся пробудут на дистанте до 17 октября. Об этом URA.RU рассказали родители школьников. «Образовательный процесс в МАОУ СОШ №178 с углубленным изучением отдельных предметов с 8 по 17 октября будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — передает собеседник рассылку из родительских чатов. По одной из версий, в учреждении выявили 14 случаев пневмонии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. На сегодняшний день детей не принимают уже в 27 школах. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112,113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72. Также ограничения коснулись школ в Академическом, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Сейчас в учреждениях Екатеринбурга вернули «ковидные» меры — на входе у учеников проверяют температуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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