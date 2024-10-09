Губернатор Куйвашев запустил внедрение туристического налога в Свердловской области: сроки и суммы

Мэр Екатеринбурга: турналог в Свердловской области заработает с 1 января 2025

09 октября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову поручено одно из самых ответственных заданий Фото: Илья Московец © URA.RU Туристический налог в Свердловской области может заработать уже с 1 января 2025 года, а первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Его размер составит 100 рублей, рассказал URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первым откликнувшийся на федеральное нововведение и теперь, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, прорабатывающий вопрос. «Я губернатору доложил о том, что мы, в общем-то, рассматриваем возможность введения туристического налога на территории Екатеринбурга, потому что такое право сегодня законодательством дано. И многие крупные города, в частности Пермь, уже по этому пути пошли и внесли в местную думу такой акт. Это сделано исключительно для того, чтобы получить дополнительные источники для реализации каких-то проектов, направленных на привлечение туристов, на поддержку мероприятий. Туристический налог предполагается закладывать в стоимость проживания, это небольшие деньги — мы говорим про 100 рублей за одну ночевку», — пояснил Орлов. Новость по теме Введут ли туристический налог в Свердловской области На дополнительные деньги можно установить, например, модульные туалеты и знаки туристической навигации, на поддержу таких событийных мероприятий как «Ночь музыки», фестиваль «Атмосфера». Ввести налог хотят уже с 1 января 2025 года, но для этого необходимо уже в ноябре провести это решение через думы муниципалитетов. Помимо Екатеринбурга, это города, которые входят в Екатеринбургскую агломерацию. «Поэтому мне поручено с главами эти вопросы обсудить. Ближайшее обсуждение у нас будет как раз на заседании агломерации. Мы пригласим и министерство финансов Свердловской области, министерство экономики и детально эти вопросы обсудим. Именно механизм ведения такого налога», — добавил Орлов. О введении турналога заговорили после того, как в налоговом кодексе появилась соответствующая статья. С 1 января 2025 года муниципалитетам позволено взимать с отелей плату за туристов. Налоговый кодекс также предусматривает повышение ставки на усмотрение муниципалитета. В первый год она может подняться на один процент, во второй — на два процента. Максимальная сумма налога — пять процентов от стоимости проживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристический налог в Свердловской области может заработать уже с 1 января 2025 года, а первыми его введут 14 городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Его размер составит 100 рублей, рассказал URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первым откликнувшийся на федеральное нововведение и теперь, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, прорабатывающий вопрос. «Я губернатору доложил о том, что мы, в общем-то, рассматриваем возможность введения туристического налога на территории Екатеринбурга, потому что такое право сегодня законодательством дано. И многие крупные города, в частности Пермь, уже по этому пути пошли и внесли в местную думу такой акт. Это сделано исключительно для того, чтобы получить дополнительные источники для реализации каких-то проектов, направленных на привлечение туристов, на поддержку мероприятий. Туристический налог предполагается закладывать в стоимость проживания, это небольшие деньги — мы говорим про 100 рублей за одну ночевку», — пояснил Орлов. На дополнительные деньги можно установить, например, модульные туалеты и знаки туристической навигации, на поддержу таких событийных мероприятий как «Ночь музыки», фестиваль «Атмосфера». Ввести налог хотят уже с 1 января 2025 года, но для этого необходимо уже в ноябре провести это решение через думы муниципалитетов. Помимо Екатеринбурга, это города, которые входят в Екатеринбургскую агломерацию. «Поэтому мне поручено с главами эти вопросы обсудить. Ближайшее обсуждение у нас будет как раз на заседании агломерации. Мы пригласим и министерство финансов Свердловской области, министерство экономики и детально эти вопросы обсудим. Именно механизм ведения такого налога», — добавил Орлов. О введении турналога заговорили после того, как в налоговом кодексе появилась соответствующая статья. С 1 января 2025 года муниципалитетам позволено взимать с отелей плату за туристов. Налоговый кодекс также предусматривает повышение ставки на усмотрение муниципалитета. В первый год она может подняться на один процент, во второй — на два процента. Максимальная сумма налога — пять процентов от стоимости проживания.