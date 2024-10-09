В России повысят безопасность перелетов

IT-аналитик Ганюшкин: переход на российское ПО в авиации повысит безопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Критически важно заменить иностранное ПО в авиации на отечественное, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Критически важно заменить иностранное ПО в авиации на отечественное, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото:

Российскую авиацию переведут на отечественный софт для повышения надежности авиаперелетов. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским поручил держать на особом контроле разработку программного обеспечения в сфере авиации. Как объяснили URA.RU эксперты, внедрение российского ПО в воздушном сообщении упростит обслуживание самолетов и сведет к минимуму риски сбоев в системе.

«Аэрофлот» лидирует в вопросе импортозамещения иностранного ПО, отметил председатель правительства. «Критически важно заменить программное обеспечение на отечественное. Знаю, что вы этим занимаетесь», — обратился Мишустин к Александровскому во время встречи.

Глава «Аэрофлота» в ответ подчеркнул, что любая современная компания не может эффективно существовать без развитого IТ-ландшафта, поэтому авиаперевозчик уделяет особое внимание высокотехнологичному сектору. По его словам, в каждом проекте в первую очередь оценивается эффективность его внедрения.

"Аэрофлот" лидирует в вопросе импортозамещения софта в авиации, заявил Михаил Мишустин
"Аэрофлот" лидирует в вопросе импортозамещения софта в авиации, заявил Михаил Мишустин
Фото:

Российским специалистам, например, удалось разработать программу по планированию полетов, которая поможет сэкономить от двух до пяти процентов топлива — порядка восьми млрд рублей в год, рассказал Александровский. «Кроме того, автоматизация позволит снизить трудовые затраты на обеспечение этого процесса», — уточнил он.

Импортозамещение софта в авиации облегчит жизнь россиянам, считает основатель и управляющий партнер ООО «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин. «Это повышает надежность IT-инфраструктуры авиакомпаний и обеспечивает стабильную работу систем бронирования, регистрации и обслуживания», — объяснил эксперт.

Переход на российское ПО снизит зависимость от иностранных поставщиков и риски, связанные с потерей поддержки или санкциями. «Это означает более безопасные полеты, будет меньше сбоев и задержек», — подчеркнул Ганюшкин.

Переход на российское программное обеспечение даст авиаперевозчикам ряд серьезных преимуществ, считает PR-директор компании Труконф Арсен Мартиросян. Во-первых, появится возможность вести диалог и решать возникающие проблемы с русскоговорящими инженерами, объяснил он.

Во-вторых, наличие отечественного софта гарантирует доступ к программным обновлениям, без которых ПО может оставаться уязвимым и не приобретать новых функций, оптимизации и других улучшений, отметил эксперт. «В-третьих, ниже вероятность получить с очередным обновлением „сюрприз“, который может привести к выходу IT-системы из строя», — резюмировал он.

В июле по всей планете произошел сбой в работе Windows. Это парализовало аэропорты и привело к отмене рейсов мировых авиакомпаний. При этом в Минцифры тогда сообщили, что в российских воздушных гаванях ошибки не зафиксированы, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft за границей.

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Российскую авиацию переведут на отечественный софт для повышения надежности авиаперелетов. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским поручил держать на особом контроле разработку программного обеспечения в сфере авиации. Как объяснили URA.RU эксперты, внедрение российского ПО в воздушном сообщении упростит обслуживание самолетов и сведет к минимуму риски сбоев в системе. Глава «Аэрофлота» в ответ подчеркнул, что любая современная компания не может эффективно существовать без развитого IТ-ландшафта, поэтому авиаперевозчик уделяет особое внимание высокотехнологичному сектору. По его словам, в каждом проекте в первую очередь оценивается эффективность его внедрения. Российским специалистам, например, удалось разработать программу по планированию полетов, которая поможет сэкономить от двух до пяти процентов топлива — порядка восьми млрд рублей в год, рассказал Александровский. «Кроме того, автоматизация позволит снизить трудовые затраты на обеспечение этого процесса», — уточнил он. Импортозамещение софта в авиации облегчит жизнь россиянам, считает основатель и управляющий партнер ООО «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин. «Это повышает надежность IT-инфраструктуры авиакомпаний и обеспечивает стабильную работу систем бронирования, регистрации и обслуживания», — объяснил эксперт. Переход на российское программное обеспечение даст авиаперевозчикам ряд серьезных преимуществ, считает PR-директор компании Труконф Арсен Мартиросян. Во-первых, появится возможность вести диалог и решать возникающие проблемы с русскоговорящими инженерами, объяснил он. Во-вторых, наличие отечественного софта гарантирует доступ к программным обновлениям, без которых ПО может оставаться уязвимым и не приобретать новых функций, оптимизации и других улучшений, отметил эксперт. «В-третьих, ниже вероятность получить с очередным обновлением „сюрприз“, который может привести к выходу IT-системы из строя», — резюмировал он. В июле по всей планете произошел сбой в работе Windows. Это парализовало аэропорты и привело к отмене рейсов мировых авиакомпаний. При этом в Минцифры тогда сообщили, что в российских воздушных гаванях ошибки не зафиксированы, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft за границей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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