Российскую авиацию переведут на отечественный софт для повышения надежности авиаперелетов. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским поручил держать на особом контроле разработку программного обеспечения в сфере авиации. Как объяснили URA.RU эксперты, внедрение российского ПО в воздушном сообщении упростит обслуживание самолетов и сведет к минимуму риски сбоев в системе.
«Аэрофлот» лидирует в вопросе импортозамещения иностранного ПО, отметил председатель правительства. «Критически важно заменить программное обеспечение на отечественное. Знаю, что вы этим занимаетесь», — обратился Мишустин к Александровскому во время встречи.
Глава «Аэрофлота» в ответ подчеркнул, что любая современная компания не может эффективно существовать без развитого IТ-ландшафта, поэтому авиаперевозчик уделяет особое внимание высокотехнологичному сектору. По его словам, в каждом проекте в первую очередь оценивается эффективность его внедрения.
Российским специалистам, например, удалось разработать программу по планированию полетов, которая поможет сэкономить от двух до пяти процентов топлива — порядка восьми млрд рублей в год, рассказал Александровский. «Кроме того, автоматизация позволит снизить трудовые затраты на обеспечение этого процесса», — уточнил он.
Импортозамещение софта в авиации облегчит жизнь россиянам, считает основатель и управляющий партнер ООО «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин. «Это повышает надежность IT-инфраструктуры авиакомпаний и обеспечивает стабильную работу систем бронирования, регистрации и обслуживания», — объяснил эксперт.
Переход на российское ПО снизит зависимость от иностранных поставщиков и риски, связанные с потерей поддержки или санкциями. «Это означает более безопасные полеты, будет меньше сбоев и задержек», — подчеркнул Ганюшкин.
Переход на российское программное обеспечение даст авиаперевозчикам ряд серьезных преимуществ, считает PR-директор компании Труконф Арсен Мартиросян. Во-первых, появится возможность вести диалог и решать возникающие проблемы с русскоговорящими инженерами, объяснил он.
Во-вторых, наличие отечественного софта гарантирует доступ к программным обновлениям, без которых ПО может оставаться уязвимым и не приобретать новых функций, оптимизации и других улучшений, отметил эксперт. «В-третьих, ниже вероятность получить с очередным обновлением „сюрприз“, который может привести к выходу IT-системы из строя», — резюмировал он.
В июле по всей планете произошел сбой в работе Windows. Это парализовало аэропорты и привело к отмене рейсов мировых авиакомпаний. При этом в Минцифры тогда сообщили, что в российских воздушных гаванях ошибки не зафиксированы, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft за границей.
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