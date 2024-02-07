Путин успокоил россиян, которые боятся летать

И поставил перед правительством новую цель

07 февраля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Путин назвал главные достижения и задачи правительства в сфере авиаперевозок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу повысить безопасность авиаперевозок в стране: для этого власти проведут полное импортозамещение и сделают авиаотрасль независимой от зарубежных производителей. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания правительства с участием президента РФ Владимира Путина 7 февраля. Доступность и безопасность авиаперелетов позволит решить и проблему дефицита кадров в регионах, считают аналитики. Статья по теме Россия полностью заменит Boeing и Airbus Российская авиаотрасль с 2020 года переживала непростые времена: сначала из-за пандемии коронавируса, потом — санкций, последовавших с началом СВО. Это вызвало сложности с поставками запчастей, предполетным обслуживанием и выпуском самолетов с импортными компонентами. В долгосрочной перспективе устаревание и поломки могли оставить Россию без достаточного количества самолетов. «В центре нашего внимания — развитие отечественного гражданского авиастроения. Это серьезная, высокотехнологичная отрасль. <…> Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов, и Россия — в их числе», — отметил президент в начале расширенного совещания с членами правительства. Ранее, в январе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах постройки в течение шести лет более 600 российских лайнеров. В их числе: 270 новейших МС-21-310, 142 самолета «Сухой-суперджет» полностью российской сборки, 115 машин Ту-214, 70 самолетов Ил-114-300, а также 12 самолетов Ил-96-300. «Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек», — заявил Путин на совещании. Президент также рассказал, что в 2023 году авиакомпании перевезли более 105 млн пассажиров, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Внутренними рейсами воспользовались 83 млн пассажиров, и это на 13% превышает показатели «доковидного» 2019 года. «Важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», — поставил задачу глава государства, подчеркнув, что для России с ее огромной территорией развитие авиаперевозок важно вдвойне. Миронов заявил о недопустимости решения проблем в авиаотрасли за счет россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохранить темп развития авиации необходимо при соблюдении безопасности полетов и полной недопустимости повышения цен на билеты, прокомментировал слова президента руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Президент дал правительству очень четкую и правильную установку: нельзя допускать рост цен на авиабилеты, нельзя решать системные и многолетние проблемы авиаотрасли за счет граждан», — заявил Миронов. Депутат рассказал, что сейчас правительство и участники рынка обсуждают вопросы развития аэродромной инфраструктуры, где за последние 30 лет с момента распада СССР количество аэропортов сократилось в шесть раз. Это не осталось без внимания президента: по озвученным на совещании цифрам в рамках реализации его поручений — за шесть лет в России были введены в эксплуатацию 33 объекта аэродромной инфраструктуры, в том числе 19 взлетно-посадочных полос. «Сейчас в Госдуме ведется обсуждение нашей инициативы по отмене НДС на внутренние пассажирские перевозки, что в перспективе должно помочь сдерживанию роста цен», — заключил Миронов. «В 2023 году наша компания сделала реверс-инжиниринг (создание точной копии — прим. URA.RU) всего зарубежного программного обеспечения в аэропорту „Домодедово“, разработаны полностью российские решения. Впоследствии это позволило в три раза ускорить все процессы», — рассказал директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов. По словам эксперта, одной из самых дорогостоящих проблем после начала санкционного давления стал отказ зарубежных компаний обслуживать терминальное оборудование в российских аэропортах, что приводило к их остановке, но прекратилось после полной замены иностранного ПО. В 2024 году разработка и перенастройка программ для оборудования в крупнейших аэропортах страны продолжится. «Дело не только в самолетах. Развитие безопасного авиасообщения в России при ее масштабах — это вопрос мобильности трудовых ресурсов», — выделил другую цель сохранения доступности и безопасности авиаперевозок директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Создание инфраструктуры для средней и малой авиации, уверен экономист, не только служит развитию туризма, о чем тоже говорил президент, но и позволяет высококвалифицированным специалистам внутри регионов быть более мобильными, что скажется на развитии экономики и секторов с высоким кадровым дефицитом, например, в нефтяной, обрабатывающей и строительной отраслях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу повысить безопасность авиаперевозок в стране: для этого власти проведут полное импортозамещение и сделают авиаотрасль независимой от зарубежных производителей. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания правительства с участием президента РФ Владимира Путина 7 февраля. Доступность и безопасность авиаперелетов позволит решить и проблему дефицита кадров в регионах, считают аналитики. Российская авиаотрасль с 2020 года переживала непростые времена: сначала из-за пандемии коронавируса, потом — санкций, последовавших с началом СВО. Это вызвало сложности с поставками запчастей, предполетным обслуживанием и выпуском самолетов с импортными компонентами. В долгосрочной перспективе устаревание и поломки могли оставить Россию без достаточного количества самолетов. «В центре нашего внимания — развитие отечественного гражданского авиастроения. Это серьезная, высокотехнологичная отрасль. <…> Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов, и Россия — в их числе», — отметил президент в начале расширенного совещания с членами правительства. Ранее, в январе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах постройки в течение шести лет более 600 российских лайнеров. В их числе: 270 новейших МС-21-310, 142 самолета «Сухой-суперджет» полностью российской сборки, 115 машин Ту-214, 70 самолетов Ил-114-300, а также 12 самолетов Ил-96-300. «Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек», — заявил Путин на совещании. Президент также рассказал, что в 2023 году авиакомпании перевезли более 105 млн пассажиров, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Внутренними рейсами воспользовались 83 млн пассажиров, и это на 13% превышает показатели «доковидного» 2019 года. Сохранить темп развития авиации необходимо при соблюдении безопасности полетов и полной недопустимости повышения цен на билеты, прокомментировал слова президента руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Президент дал правительству очень четкую и правильную установку: нельзя допускать рост цен на авиабилеты, нельзя решать системные и многолетние проблемы авиаотрасли за счет граждан», — заявил Миронов. Депутат рассказал, что сейчас правительство и участники рынка обсуждают вопросы развития аэродромной инфраструктуры, где за последние 30 лет с момента распада СССР количество аэропортов сократилось в шесть раз. Это не осталось без внимания президента: по озвученным на совещании цифрам в рамках реализации его поручений — за шесть лет в России были введены в эксплуатацию 33 объекта аэродромной инфраструктуры, в том числе 19 взлетно-посадочных полос. «Сейчас в Госдуме ведется обсуждение нашей инициативы по отмене НДС на внутренние пассажирские перевозки, что в перспективе должно помочь сдерживанию роста цен», — заключил Миронов. «В 2023 году наша компания сделала реверс-инжиниринг (создание точной копии — прим. URA.RU) всего зарубежного программного обеспечения в аэропорту „Домодедово“, разработаны полностью российские решения. Впоследствии это позволило в три раза ускорить все процессы», — рассказал директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов. По словам эксперта, одной из самых дорогостоящих проблем после начала санкционного давления стал отказ зарубежных компаний обслуживать терминальное оборудование в российских аэропортах, что приводило к их остановке, но прекратилось после полной замены иностранного ПО. В 2024 году разработка и перенастройка программ для оборудования в крупнейших аэропортах страны продолжится. «Дело не только в самолетах. Развитие безопасного авиасообщения в России при ее масштабах — это вопрос мобильности трудовых ресурсов», — выделил другую цель сохранения доступности и безопасности авиаперевозок директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Создание инфраструктуры для средней и малой авиации, уверен экономист, не только служит развитию туризма, о чем тоже говорил президент, но и позволяет высококвалифицированным специалистам внутри регионов быть более мобильными, что скажется на развитии экономики и секторов с высоким кадровым дефицитом, например, в нефтяной, обрабатывающей и строительной отраслях.