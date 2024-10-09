Свердловский мэр забирает у богатого застройщика украденную землю

Глава Среднеуральска Алексей Стасенок инициировал обращение к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой изъять у «Атомстройкомплекса» (один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга) три земельных участка, приобретенные по уголовной схеме. Копия письма оказалась в распоряжении URA.RU.
Речь идет о землях северо-восточнее деревни Коптяки. В 2009 году компания Forum решила безвозмездно передать эти участки муниципалитету: владелец компании Олег Черепанов посчитал, что его родному городу они нужнее. Позднее вице-мэр Александр Астахов и председатель комитета по управлению имуществом Сергей Петров, учредившие через посредников дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Коптяки», привлекли оценщика, который помог занизить рыночную стоимость участков — со 100 миллионов рублей до 4,3 млн. Именно за эту сумму «Коптяки» и выкупили землю у мэрии. А потом продали ее «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева.
Как позднее выяснилось на суде, Ананьев и связанная с ним фирма «Аметист» расплатились за участки коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге, общая стоимость которой составляла порядка 150 млн рублей. Сам Ананьев говорил на суде, что не был в курсе схемы.
В 2016 году Астахова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Петрова — к трем. А земля осталась во владении «Атома». И сейчас застройщик проектирует там коттеджный поселок. Стасенок сопротивляется.
«В результате противоправных действий должностных лиц бюджету городского округа Среднеуральск был причинен значительный ущерб. <…> Вина должностных лиц установлена приговором Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 10.06.2016 г. Приговор вступил в законную силу 13.09.2016 г. <…> Просим Вас <…> принять меры прокурорского реагирования по возврату земельных участков <…> в муниципальную собственность», — говорится в обращении властей к Крылову.
Оно было подписано 27 августа. По данным URA.RU проверка до сих пор идет: материалы направлены в прокуратуру Верхней Пышмы.
«Мы действительно обращались в прокуратуру с просьбой помочь в возвращении фактически уведенной из муниципальной собственности земли. Мы будем и дальше отстаивать интересы города Среднеуральска, если потребуется, обратимся в вышестоящие инстанции», — прокомментировали корреспонденту в администрации.
Как ранее сообщало агентство, прямо сейчас с подачи губернатора Евгения Куйвашева планируется масштабная перестройка Среднеуральска, подготовлен мастер-план территории. Проект, в который никак не вписывается коттеджный поселок Ананьева, реализуют три девелопера — все тот же Forum, «Брусника» и Prinzip.
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