В России появится единый картофельный бренд

09 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для единого бренда уже придумали название: «Ваш вкусный картофель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники рынка картофеля и овощей планируют продвигать картофель, выращенный в России, под единым брендом. С инициативой выступила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. «Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — заявила Губина в ходе Российской агропромышленной выставки. Ее слова передает РБК. Губина пояснила, что преимущество российской селекции в том, что вкус картофеля соответствует запросам жителей России. Для единого бренда уже придумали название: «Ваш вкусный картофель». Овощ предложено продавать в специальной упаковке с маркировкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники рынка картофеля и овощей планируют продвигать картофель, выращенный в России, под единым брендом. С инициативой выступила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. «Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — заявила Губина в ходе Российской агропромышленной выставки. Ее слова передает РБК. Губина пояснила, что преимущество российской селекции в том, что вкус картофеля соответствует запросам жителей России. Для единого бренда уже придумали название: «Ваш вкусный картофель». Овощ предложено продавать в специальной упаковке с маркировкой.