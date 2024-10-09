В России появится единый картофельный бренд

Участники рынка картофеля и овощей планируют продвигать картофель, выращенный в России, под единым брендом. С инициативой выступила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.
«Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — заявила Губина в ходе Российской агропромышленной выставки. Ее слова передает РБК. Губина пояснила, что преимущество российской селекции в том, что вкус картофеля соответствует запросам жителей России.
Для единого бренда уже придумали название: «Ваш вкусный картофель». Овощ предложено продавать в специальной упаковке с маркировкой.
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