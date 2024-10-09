«Был против присяжных»: история загадочного убийства свердловского охотоведа

Свердловский судья в отставке Курченко вспомнил о первом суде с присяжными

09 октября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Убийство главного камышловского охотоведа произошло более 20 лет назад (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) на беседу с публикой, несмотря на загруженный график, пришел заслуженный юрист РФ, председатель коллегии по уголовным делам Свердловского облсуда в почетной отставке Вячеслав Курченко. Он, стоявший у истоков внедрения суда присяжных в регионе, рассказал о громком убийстве из 2000-х, передает корреспондент URA.RU. Убийство на охоте Трагедия произошла вечером 11 декабря 2002 года в Квашнинском охотхозяйстве. Поохотиться туда приехали Владимир Маркелов и Владислав Савин. Официального разрешения у них не было. Обнаружив следы лося, они разделились. Тогда к Савину подъехал начальник Камышловского райотдела по охране охотничьих животных, главный охотовед района Александр Григорьев. Проверив документы у Савина, он отправился на поиски его напарника. Браконьеры тогда охотились на лося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После проверки документов у Маркелова, Григорьев получил две пули. По словам самого Маркелова, выстрелы он произвел случайно. Григорьев был ранен, но все еще жив. И тогда, по версии следствия, Маркелов добил его третьим выстрелом с 17 метров. Савин при этом находился недалеко. На следующий день егерь написал заявление в районный ОВД о пропаже Григорьева. В ходе поисковых мероприятий труп был найден в районе 22 километра Ирбитского тракта. Савина и Маркелова задержали. Уникальный суд Это уголовное дело уникально тем, что стало первым на Среднем Урале, которое рассмотрели с участием присяжных, и первым случаем убийства охотоведа браконьером. Разбирательство закончилось в 2003 году. Тогда вердикт присяжных оказался неожиданным. «Мы до последнего не могли понять, какое решение они вынесут. Примечательно и то, что Савин был против участия присяжных, а Маркелов — за. В итоге Маркелова присяжные признали виновным, а Савина — нет. Как присяжные признались позже, для них важным моментом стало выступление в суде эксперта», — вспомнил Курченко. Он приговорил Маркелова к 15 годам лишения свободы. Адвокат осужденного обжаловал решение. Но оно устояло в Верховном суде РФ. Следующий паблик-ток в МИЕ пройдет через две недели. Спикером первого мероприятия был действующий судья Андрей Минеев. Он впервые рассказал о своих громких делах. Такие встречи приурочены к 150-летию судебной реформы на Урале и 90-летию Свердловского облсуда. Все это организовано именно облсудом. Паблик-ток прошел в Музее истории Екатеринбурга Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) на беседу с публикой, несмотря на загруженный график, пришел заслуженный юрист РФ, председатель коллегии по уголовным делам Свердловского облсуда в почетной отставке Вячеслав Курченко. Он, стоявший у истоков внедрения суда присяжных в регионе, рассказал о громком убийстве из 2000-х, передает корреспондент URA.RU. Трагедия произошла вечером 11 декабря 2002 года в Квашнинском охотхозяйстве. Поохотиться туда приехали Владимир Маркелов и Владислав Савин. Официального разрешения у них не было. Обнаружив следы лося, они разделились. Тогда к Савину подъехал начальник Камышловского райотдела по охране охотничьих животных, главный охотовед района Александр Григорьев. Проверив документы у Савина, он отправился на поиски его напарника. После проверки документов у Маркелова, Григорьев получил две пули. По словам самого Маркелова, выстрелы он произвел случайно. Григорьев был ранен, но все еще жив. И тогда, по версии следствия, Маркелов добил его третьим выстрелом с 17 метров. Савин при этом находился недалеко. На следующий день егерь написал заявление в районный ОВД о пропаже Григорьева. В ходе поисковых мероприятий труп был найден в районе 22 километра Ирбитского тракта. Савина и Маркелова задержали. Это уголовное дело уникально тем, что стало первым на Среднем Урале, которое рассмотрели с участием присяжных, и первым случаем убийства охотоведа браконьером. Разбирательство закончилось в 2003 году. Тогда вердикт присяжных оказался неожиданным. «Мы до последнего не могли понять, какое решение они вынесут. Примечательно и то, что Савин был против участия присяжных, а Маркелов — за. В итоге Маркелова присяжные признали виновным, а Савина — нет. Как присяжные признались позже, для них важным моментом стало выступление в суде эксперта», — вспомнил Курченко. Он приговорил Маркелова к 15 годам лишения свободы. Адвокат осужденного обжаловал решение. Но оно устояло в Верховном суде РФ. Следующий паблик-ток в МИЕ пройдет через две недели. Спикером первого мероприятия был действующий судья Андрей Минеев. Он впервые рассказал о своих громких делах. Такие встречи приурочены к 150-летию судебной реформы на Урале и 90-летию Свердловского облсуда. Все это организовано именно облсудом.