«Кадыров мне не звонил»: звездный свердловский судья впервые рассказал о громких делах

Свердловский судья Минеев заявил, что на него ни разу не давили

27 сентября 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Андрей Минеев уверяет: резонансные дела достаются ему случайно Фото: Илья Московец © URA.RU В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) 25 произошло событие: на честный разговор с публикой впервые вышел Андрей Минеев — судья, рассматривавший самые резонансные уголовные дела последних лет. За его плечами, например, отмена оправдательного приговора фотографу-убийце Дмитрию Лошагину, пожизненное лишение свободы «уктусскому стрелку» Алексею Александрову, приговор американскому журналисту-шпиону Эвану Гершковичу. Корреспондент URA.RU конспектировал. Минеев стал первым гостем выставки «Судебные хроники». Ожидается, что в этом цикле позже выступят и другие судьи свердловского облсуда. Пожалуй, самое точное описание Минееву дал директор МИЕ Игорь Пушкарев (модератор беседы): «Андрей Николаевич — рок-звезда из мира судейского корпуса». Дело «уктусского стрелка» Алексея Александрова поймали спустя год после преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса «Уктус» инженер оборонного завода имени Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Султанову. Мужчина тщательно готовился к преступлению. На допросах Александров, которого поймали лишь спустя год, признался, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому и застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. После задержания Александров заявил, что собирался совершить четыре убийства, но не успел. 29 сентября 2020 года Минеев приговорил его к пожизненному лишению свободы. Новость по теме Уктусский стрелок получил пожизненный срок за двойное убийство «Медийная сложность дела в том, что следователи не хотели, чтобы во время следствия утекли в СМИ отрабатываемые версии. Представляете, в деле более 100 томов, 60 из них посвящены только тому, как силовики искали Александрова. <…> Еще деталь: собранные доказательства указывали на причастность Александрова к преступлению, только когда выстраивались в единую цепочку. Он на протяжении нескольких лет готовился, даже купил прибор ночного видения, тщательно спланировал все. И убил двоих людей. У меня было понимание: только пожизненное лишение свободы», — объяснил свое решение Минеев. Бойня в Цыганском поселке Дутовы — участники массовой бойни в Цыганском поселке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Массовая драка произошла 3 сентября 2016 года. Тогда к дому казака-спецназовца Олега Шишова приехали более 20 человек — цыгане и силовая поддержка в виде спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр». Как выяснилось позже, конфликту предшествовала ссора между Шишовым и зятем его друга — Александра Дутова — и цыганом Дмитрием Пестриковым. Нападавшие были вооружены ножами, пневматическими и травматическими пистолетами, металлическими трубами и битами. Навстречу из ворот вышли Дутов, его сын и брат (оба — Александры). Завязалась драка, а затем началась стрельба. Были убиты 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Более десяти человек получили ранения. В суде разбирательство шло до 2019 года. Некоторых Минеев оправдал, а кому-то назначил тюремные сроки от 3,5 до десяти лет. «Вообще, у нас [в суде] дела определяет компьютер. Не понимаю, почему такие [громкие] попадают именно мне», — вновь начал с шутки Минеев. Андрей Минеев во время суда по делу о массовых беспорядках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сложность этого дела — запомнить, кто из них [цыган] кто. У некоторых фамилия Оглы, так еще многие похожи друг на друга. Пришлось рассадку делать [в „аквариумах“], чтобы понимать, кто где сидит. Я две недели пытался запомнить их. Но (продолжил уже серьезно — прим. ред.) все-таки сложность в том, что нужно было отстраниться от медийного шума и рассматривать дело, не отвлекаясь на лишнее. <…> Все получили разное наказание потому, что у каждого была своя роль. Нельзя под одну гребенку мести всех. Кто-то из тех только приехал к дому, где уже все происходило, а кто-то организовал [нападение] — наказание всегда должно быть индивидуальным для каждого», — убежден Минеев. Позже он признался, что в совещательной комнате у него висел плакат с иллюстрацией драки. На нем был дом Дутовых, расставлены люди и указаны, кто и что делал. Убийство авторитета За подсудимого Мовсура Хасаева хлопотали многие известные люди — в их числе Рамзан Кадыров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 28 мая 2011 года в Екатеринбурге убили криминального авторитета Ашота Арутюняна, которого связывали с ныне покойным вором в законе Тимуром Свердловским (Темури Мирзоев). Подозреваемый у силовиков появился лишь в 2017-м, когда охранники Арутюняна указали на Мовсура Хасаева. Последнего задержали 16 января 2018-го в Аргуне и доставили в столицу Урала. В Чечне вступились за Мовсура. Его родственники и знакомые говорили, что он вообще не был в Екатеринбурге в день убийства. По их словам, он находился в селе Ведено на похоронах родственника. Там его видели более ста человек. Кроме того, из-за детской травмы одна нога Хасаева короче другой на шесть сантиметров — из-за этого он не может бегать. А по свидетельству очевидцев, киллер после убийства убежал. Новость по теме Рамзан Кадыров поблагодарил свердловских присяжных за оправдание «чеченского киллера» В Екатеринбург на переговоры приезжал начальник полиции Чечни, генерал-майор Апти Алаудинов, публично в защиту Хасаева высказывались депутаты Госдумы, глава Чечни Рамзан Кадыров, омбудсмен республики Нурджи Нухажиев. Суд проходил с присяжными. Они единогласно признали Хасаева невиновным. После этого Минеев вынес оправдательный приговор. Пушкарев поинтересовался, оказывал ли на Минеева кто-нибудь (в том числе Кадыров) давление. «Кадыров мне не звонил. Вообще, случаев, когда мне пытались навязать какое-то решение, не было. В нашем судейском обществе так не принято. Я не знаю историй, чтобы кто-то к моим знакомым [судьям] приходил и просил за какое-то дело», — отрезал Минеев. Дело грабителей Евгений Бинерт получил меньше, чем его подельники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последнее дело, о котором Пушкарев спросил Минеева. 28 марта 2023 года Лев Воронцов, Максим Чагаев и Евгений Бинерт ограбили ювелирный магазин «Злата» на улице Технической. Они вынесли украшений почти на пять миллионов рублей. В лавку мужчины зашли в образе курьеров «Яндекса». Во время обысков у них нашли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез и несколько сотен патронов к ним. 13 мая 2024-го Минеев признал виновными всех троих, назначив им от шести до 12 лет колонии. Однако он оправдал их по статье «Бандитизм». Состава преступления по указанному деянию, по мнению судьи, нет. Эту же мысль он продолжил на паблик-токе. «Я посчитал, что критериев того, чтобы считать их бандой, нет. Договоренность на грабеж была, но это не бандитизм. Если есть в зале юристы, то они меня поймут. Поймут, по каким критериям банда считается бандой. <…> Сейчас, насколько я знаю, один из осужденных ушел на СВО, а вот где остальные не знаю», — рассказал Минеев. Приговор Гершковичу Затем гостям разрешили задать пять вопросов Минееву. Кто-то спросил, как судьи отдыхают от работы, кто-то задавал философские вопросы. А вот присутствующих в зале журналистов интересовало уголовное дело американского журналиста Эвана Гершковича, которого Минеев 19 июля приговорил к 16 годам колонии за шпионаж в Свердловской области. Разбирательство по делу прошло в рекордно быстрые сроки (всего за три заседания). Минеев уверен, что Эван Гершкович работал на ЦРУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Меньше чем через месяц репортер стал участником обмена между Россией и США. Гособвинитель после приговора не стал отвечать на вопросы прессы. Немногословен был и Минеев. «Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. Я печатаю быстро. Бывало, когда я еще быстрее выносил какие-то приговоры. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день», — ответил он корреспондентам. Минеев уверен, что Гершкович работал на Центральное разведывательное управление США «на 100, на 200%». «Само дело-то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Это из-за того, что обе стороны не заявляли таких ходатайств. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — заключил судья. 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В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) 25 произошло событие: на честный разговор с публикой впервые вышел Андрей Минеев — судья, рассматривавший самые резонансные уголовные дела последних лет. За его плечами, например, отмена оправдательного приговора фотографу-убийце Дмитрию Лошагину, пожизненное лишение свободы «уктусскому стрелку» Алексею Александрову, приговор американскому журналисту-шпиону Эвану Гершковичу. Корреспондент URA.RU конспектировал. Минеев стал первым гостем выставки «Судебные хроники». Ожидается, что в этом цикле позже выступят и другие судьи свердловского облсуда. Пожалуй, самое точное описание Минееву дал директор МИЕ Игорь Пушкарев (модератор беседы): «Андрей Николаевич — рок-звезда из мира судейского корпуса». 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса «Уктус» инженер оборонного завода имени Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Султанову. Мужчина тщательно готовился к преступлению. На допросах Александров, которого поймали лишь спустя год, признался, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому и застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. После задержания Александров заявил, что собирался совершить четыре убийства, но не успел. 29 сентября 2020 года Минеев приговорил его к пожизненному лишению свободы. «Медийная сложность дела в том, что следователи не хотели, чтобы во время следствия утекли в СМИ отрабатываемые версии. Представляете, в деле более 100 томов, 60 из них посвящены только тому, как силовики искали Александрова. <…> Еще деталь: собранные доказательства указывали на причастность Александрова к преступлению, только когда выстраивались в единую цепочку. Он на протяжении нескольких лет готовился, даже купил прибор ночного видения, тщательно спланировал все. И убил двоих людей. У меня было понимание: только пожизненное лишение свободы», — объяснил свое решение Минеев. Массовая драка произошла 3 сентября 2016 года. Тогда к дому казака-спецназовца Олега Шишова приехали более 20 человек — цыгане и силовая поддержка в виде спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр». Как выяснилось позже, конфликту предшествовала ссора между Шишовым и зятем его друга — Александра Дутова — и цыганом Дмитрием Пестриковым. Нападавшие были вооружены ножами, пневматическими и травматическими пистолетами, металлическими трубами и битами. Навстречу из ворот вышли Дутов, его сын и брат (оба — Александры). Завязалась драка, а затем началась стрельба. Были убиты 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Более десяти человек получили ранения. В суде разбирательство шло до 2019 года. Некоторых Минеев оправдал, а кому-то назначил тюремные сроки от 3,5 до десяти лет. «Сложность этого дела — запомнить, кто из них [цыган] кто. У некоторых фамилия Оглы, так еще многие похожи друг на друга. Пришлось рассадку делать [в „аквариумах“], чтобы понимать, кто где сидит. Я две недели пытался запомнить их. Но (продолжил уже серьезно — прим. ред.) все-таки сложность в том, что нужно было отстраниться от медийного шума и рассматривать дело, не отвлекаясь на лишнее. <…> Все получили разное наказание потому, что у каждого была своя роль. Нельзя под одну гребенку мести всех. Кто-то из тех только приехал к дому, где уже все происходило, а кто-то организовал [нападение] — наказание всегда должно быть индивидуальным для каждого», — убежден Минеев. Позже он признался, что в совещательной комнате у него висел плакат с иллюстрацией драки. На нем был дом Дутовых, расставлены люди и указаны, кто и что делал. 28 мая 2011 года в Екатеринбурге убили криминального авторитета Ашота Арутюняна, которого связывали с ныне покойным вором в законе Тимуром Свердловским (Темури Мирзоев). Подозреваемый у силовиков появился лишь в 2017-м, когда охранники Арутюняна указали на Мовсура Хасаева. Последнего задержали 16 января 2018-го в Аргуне и доставили в столицу Урала. В Чечне вступились за Мовсура. Его родственники и знакомые говорили, что он вообще не был в Екатеринбурге в день убийства. По их словам, он находился в селе Ведено на похоронах родственника. Там его видели более ста человек. Кроме того, из-за детской травмы одна нога Хасаева короче другой на шесть сантиметров — из-за этого он не может бегать. А по свидетельству очевидцев, киллер после убийства убежал. В Екатеринбург на переговоры приезжал начальник полиции Чечни, генерал-майор Апти Алаудинов, публично в защиту Хасаева высказывались депутаты Госдумы, глава Чечни Рамзан Кадыров, омбудсмен республики Нурджи Нухажиев. Суд проходил с присяжными. Они единогласно признали Хасаева невиновным. После этого Минеев вынес оправдательный приговор. Пушкарев поинтересовался, оказывал ли на Минеева кто-нибудь (в том числе Кадыров) давление. «Кадыров мне не звонил. Вообще, случаев, когда мне пытались навязать какое-то решение, не было. В нашем судейском обществе так не принято. Я не знаю историй, чтобы кто-то к моим знакомым [судьям] приходил и просил за какое-то дело», — отрезал Минеев. Последнее дело, о котором Пушкарев спросил Минеева. 28 марта 2023 года Лев Воронцов, Максим Чагаев и Евгений Бинерт ограбили ювелирный магазин «Злата» на улице Технической. Они вынесли украшений почти на пять миллионов рублей. В лавку мужчины зашли в образе курьеров «Яндекса». Во время обысков у них нашли три пистолета, пистолет-пулемет, обрез и несколько сотен патронов к ним. 13 мая 2024-го Минеев признал виновными всех троих, назначив им от шести до 12 лет колонии. Однако он оправдал их по статье «Бандитизм». Состава преступления по указанному деянию, по мнению судьи, нет. Эту же мысль он продолжил на паблик-токе. «Я посчитал, что критериев того, чтобы считать их бандой, нет. Договоренность на грабеж была, но это не бандитизм. Если есть в зале юристы, то они меня поймут. Поймут, по каким критериям банда считается бандой. <…> Сейчас, насколько я знаю, один из осужденных ушел на СВО, а вот где остальные не знаю», — рассказал Минеев. Затем гостям разрешили задать пять вопросов Минееву. Кто-то спросил, как судьи отдыхают от работы, кто-то задавал философские вопросы. А вот присутствующих в зале журналистов интересовало уголовное дело американского журналиста Эвана Гершковича, которого Минеев 19 июля приговорил к 16 годам колонии за шпионаж в Свердловской области. Разбирательство по делу прошло в рекордно быстрые сроки (всего за три заседания). Меньше чем через месяц репортер стал участником обмена между Россией и США. Гособвинитель после приговора не стал отвечать на вопросы прессы. Немногословен был и Минеев. «Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. Я печатаю быстро. Бывало, когда я еще быстрее выносил какие-то приговоры. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день», — ответил он корреспондентам. Минеев уверен, что Гершкович работал на Центральное разведывательное управление США «на 100, на 200%». «Само дело-то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Это из-за того, что обе стороны не заявляли таких ходатайств. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — заключил судья.