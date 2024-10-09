Силовики задержали жену экс-главы района Дагестана

Силовики задержали в Дагестане супругу экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего обвиняют в участии в теракте, который произошел в республике в июне.
«Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте», — сообщает управление СК РФ по региону. Ранее был задержан сам Омаров, вместе с сыновьями.
Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. В результате трагического происшествия погибли более 15 полицейских.
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Силовики задержали в Дагестане супругу экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего обвиняют в участии в теракте, который произошел в республике в июне. «Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте», — сообщает управление СК РФ по региону. Ранее был задержан сам Омаров, вместе с сыновьями. Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. В результате трагического происшествия погибли более 15 полицейских.