Силовики задержали жену экс-главы района Дагестана

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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
В Дагестане задержали супругу экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Фото:
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Силовики задержали в Дагестане супругу экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего обвиняют в участии в теракте, который произошел в республике в июне.

«Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте», — сообщает управление СК РФ по региону. Ранее был задержан сам Омаров, вместе с сыновьями.

Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. В результате трагического происшествия погибли более 15 полицейских.

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Силовики задержали в Дагестане супругу экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего обвиняют в участии в теракте, который произошел в республике в июне. «Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте», — сообщает управление СК РФ по региону. Ранее был задержан сам Омаров, вместе с сыновьями. Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. В результате трагического происшествия погибли более 15 полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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