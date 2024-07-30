30 июля 2024

На экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, завели новое дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Магомед Омаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Магомед Омаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями Фото:

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его сына по обвинению в мошенничестве с грантами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых, в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документ», — говорится в тексте СК. Информацию передает ТАСС.

По данным следствия, в 2018 году Магомед Омаров подписал рекомендательное письмо, которое помогло его сыну получить грант по поддержке молодых фермеров на три миллиона рублей. Позже выяснилось, что сын предоставил недостоверные данные о покупке скота и распорядился частью средств не по назначению. Вырученные средства от реализации скота он похитил, сказано в тексте.

Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских. В совершении теракта обвиняются сыновья Магомеда Омарова. Сам экс-глава района был задержан.

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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его сына по обвинению в мошенничестве с грантами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Сергокалинского района и его сына, подозреваемых, в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документ», — говорится в тексте СК. Информацию передает ТАСС. По данным следствия, в 2018 году Магомед Омаров подписал рекомендательное письмо, которое помогло его сыну получить грант по поддержке молодых фермеров на три миллиона рублей. Позже выяснилось, что сын предоставил недостоверные данные о покупке скота и распорядился частью средств не по назначению. Вырученные средства от реализации скота он похитил, сказано в тексте. Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня. Вооруженные боевики напали на православный храм и синагогу. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских. В совершении теракта обвиняются сыновья Магомеда Омарова. Сам экс-глава района был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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