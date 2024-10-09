Свердловские города накрыл снегопад. Фото, видео

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Снег заметили на улицах городов Свердловской области
Снег заметили на улицах городов Свердловской области Фото:

В городах Свердловской области вечером 9 октября начал идти снег. Осадки уже заметили в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхней Салде и других городах региона.

«Кушву, поселок Верхняя Баранча, Нижний Тагил и другие города Свердловской области засыпает первым снегом», — сообщили местные жители telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Фотографиями заснеженных улиц также поделились читатели каналов «Где? Где? В Салде!» и «Екатеринбург с огоньком».

ГУ МЧС Свердловской области предупреждало, что 10 октября в регионе пройдет сильный снег, метель и ветер. По информации синоптиков, основные осадки выпадут 10 и 11 октября при прохождении через Урал точки окклюзии циклона. Энергетики уже подготовились к сложным погодным условиям. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Снег в Кушве
Снег в Кушве
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В городах Свердловской области вечером 9 октября начал идти снег. Осадки уже заметили в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхней Салде и других городах региона. «Кушву, поселок Верхняя Баранча, Нижний Тагил и другие города Свердловской области засыпает первым снегом», — сообщили местные жители telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Фотографиями заснеженных улиц также поделились читатели каналов «Где? Где? В Салде!» и «Екатеринбург с огоньком». ГУ МЧС Свердловской области предупреждало, что 10 октября в регионе пройдет сильный снег, метель и ветер. По информации синоптиков, основные осадки выпадут 10 и 11 октября при прохождении через Урал точки окклюзии циклона. Энергетики уже подготовились к сложным погодным условиям. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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