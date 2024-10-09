В США призвали МОК извиниться перед Умаром Кремлевым

09 октября 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Умар Кремлев считает, что МОК давит на своих членов Фото: Анна Майорова © URA.RU Американские журналисты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) извиниться перед главой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Поводом для этого стал отчет специального докладчика ООН Рим Альсалем о насилии в спорте. В нем МОК осуждается за насилие над женщинами-боксерами, «чья гендерная принадлежность под большим вопросом». «В связи с проигнорированными предупреждениями IBA на Олимпийских играх два боксера, сменивших пол, жестоко избили своих соперниц. МОК должен извиниться перед Кремлевым и прислушаться к рекомендациям экспертов в будущем», — отмечают журналисты американского издания 3wiresports, пишет telegram-канал Shot. Доклад подтверждает, что IBA и ее глава Кремлев предупреждали о необходимости тестов на определение пола перед Олимпиадой. Это позволило бы избежать насилия над женщинами-спортсменками. Кремлев ранее анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские журналисты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) извиниться перед главой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Поводом для этого стал отчет специального докладчика ООН Рим Альсалем о насилии в спорте. В нем МОК осуждается за насилие над женщинами-боксерами, «чья гендерная принадлежность под большим вопросом». «В связи с проигнорированными предупреждениями IBA на Олимпийских играх два боксера, сменивших пол, жестоко избили своих соперниц. МОК должен извиниться перед Кремлевым и прислушаться к рекомендациям экспертов в будущем», — отмечают журналисты американского издания 3wiresports, пишет telegram-канал Shot. Доклад подтверждает, что IBA и ее глава Кремлев предупреждали о необходимости тестов на определение пола перед Олимпиадой. Это позволило бы избежать насилия над женщинами-спортсменками. Кремлев ранее анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК.