09 октября 2024

В США призвали МОК извиниться перед Умаром Кремлевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Умаром Кремлевым. Екатеринбург, кремлев умар
Умар Кремлев считает, что МОК давит на своих членов Фото:

Американские журналисты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) извиниться перед главой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Поводом для этого стал отчет специального докладчика ООН Рим Альсалем о насилии в спорте. В нем МОК осуждается за насилие над женщинами-боксерами, «чья гендерная принадлежность под большим вопросом».

«В связи с проигнорированными предупреждениями IBA на Олимпийских играх два боксера, сменивших пол, жестоко избили своих соперниц. МОК должен извиниться перед Кремлевым и прислушаться к рекомендациям экспертов в будущем», — отмечают журналисты американского издания 3wiresports, пишет telegram-канал Shot.

Доклад подтверждает, что IBA и ее глава Кремлев предупреждали о необходимости тестов на определение пола перед Олимпиадой. Это позволило бы избежать насилия над женщинами-спортсменками.

Кремлев ранее анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК.

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Американские журналисты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) извиниться перед главой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Поводом для этого стал отчет специального докладчика ООН Рим Альсалем о насилии в спорте. В нем МОК осуждается за насилие над женщинами-боксерами, «чья гендерная принадлежность под большим вопросом». «В связи с проигнорированными предупреждениями IBA на Олимпийских играх два боксера, сменивших пол, жестоко избили своих соперниц. МОК должен извиниться перед Кремлевым и прислушаться к рекомендациям экспертов в будущем», — отмечают журналисты американского издания 3wiresports, пишет telegram-канал Shot. Доклад подтверждает, что IBA и ее глава Кремлев предупреждали о необходимости тестов на определение пола перед Олимпиадой. Это позволило бы избежать насилия над женщинами-спортсменками. Кремлев ранее анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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