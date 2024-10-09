09 октября 2024

Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов рассказал, как бойцы освобождают Курскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие успешно заняли ряд опорных пунктов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Начнем с нашего суджанского направления. Подразделения Министерства обороны РФ очень хорошо наносили урон противнику. Буквально позавчера у нас отличился полк „Ахмат-Чечня“, который взял большой опорный пункт. При взятии опорника ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Операция проводилась с привлечением различных подразделений, включая отряд Горца и САГ, которые также демонстрировали высокую эффективность в бою, отметил Алаудинов. В ходе операции уничтожены значительные силы противника и захвачены важные стратегические объекты.

Украинские войска 6 августа попытались напасть на территорию Курской области. Начавшиеся боевые действия вынудили российские власти ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. Бойцы ВСУ оборудовали опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей. Таким образом боевики пытаются закрепиться в Курской области, но российские бойцы пообещали их выбить оттуда.

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Российские военнослужащие успешно заняли ряд опорных пунктов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов. «Начнем с нашего суджанского направления. Подразделения Министерства обороны РФ очень хорошо наносили урон противнику. Буквально позавчера у нас отличился полк „Ахмат-Чечня“, который взял большой опорный пункт. При взятии опорника ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Операция проводилась с привлечением различных подразделений, включая отряд Горца и САГ, которые также демонстрировали высокую эффективность в бою, отметил Алаудинов. В ходе операции уничтожены значительные силы противника и захвачены важные стратегические объекты. Украинские войска 6 августа попытались напасть на территорию Курской области. Начавшиеся боевые действия вынудили российские власти ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. Бойцы ВСУ оборудовали опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей. Таким образом боевики пытаются закрепиться в Курской области, но российские бойцы пообещали их выбить оттуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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