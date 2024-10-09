Алаудинов сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

10 октября 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов рассказал, как бойцы освобождают Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие успешно заняли ряд опорных пунктов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов. ВСУ готовы выйти из Курской области: хронология боев за два месяца «Начнем с нашего суджанского направления. Подразделения Министерства обороны РФ очень хорошо наносили урон противнику. Буквально позавчера у нас отличился полк „Ахмат-Чечня“, который взял большой опорный пункт. При взятии опорника ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Операция проводилась с привлечением различных подразделений, включая отряд Горца и САГ, которые также демонстрировали высокую эффективность в бою, отметил Алаудинов. В ходе операции уничтожены значительные силы противника и захвачены важные стратегические объекты. Украинские войска 6 августа попытались напасть на территорию Курской области. Начавшиеся боевые действия вынудили российские власти ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. Бойцы ВСУ оборудовали опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей. Таким образом боевики пытаются закрепиться в Курской области, но российские бойцы пообещали их выбить оттуда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие успешно заняли ряд опорных пунктов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов. «Начнем с нашего суджанского направления. Подразделения Министерства обороны РФ очень хорошо наносили урон противнику. Буквально позавчера у нас отличился полк „Ахмат-Чечня“, который взял большой опорный пункт. При взятии опорника ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Операция проводилась с привлечением различных подразделений, включая отряд Горца и САГ, которые также демонстрировали высокую эффективность в бою, отметил Алаудинов. В ходе операции уничтожены значительные силы противника и захвачены важные стратегические объекты. Украинские войска 6 августа попытались напасть на территорию Курской области. Начавшиеся боевые действия вынудили российские власти ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. Бойцы ВСУ оборудовали опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей. Таким образом боевики пытаются закрепиться в Курской области, но российские бойцы пообещали их выбить оттуда.