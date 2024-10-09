Аналитик предупредил об обмане при выдаче автокредитов

Аналитик Солдатенкова: кредиторы навязывают подписки на услуги при автокредите

10 октября 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Солдатенкова уточнила, что к дополнительным услугам могут относиться подписки на услуги автосалона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России обратил внимание на распространенные методы обмана в сфере автокредитования. Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, кредиторы нередко навязывают страховые продукты, которые не всегда нужны обычному автолюбителю. Новость по теме Как выгодно погасить автокредит в 2024 году «Навязанные услуги обходятся в лишние сотни тысяч рублей, хотя далеко не всегда они нужны обычному автолюбителю», — отметила Солдатенкова в интервью агентству «Прайм». По ее словам, регулятор планирует ужесточить контроль за автокредитным бизнесом, чтобы предотвратить накрутку дополнительных премий банками и автодилерами. Солдатенкова уточнила, что к дополнительным услугам могут относиться страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карты автолюбителя. Банк России рассматривает возможность применения подходов, уже использованных в сегменте ипотеки, для регулирования автокредитования. Российские банки стали осторожнее в выдаче автокредитов с низким первоначальным взносом, как показывают данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Так, в первом квартале 2024 года наблюдалось уменьшение доли автокредитов с минимальным первоначальным взносом, в то время как увеличилась доля кредитов с более высокими взносами. Это изменение в кредитной политике банков контрастирует с прошлым годом, когда доля автокредитов с низким первоначальным взносом была более стабильной и иногда достигала 40%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России обратил внимание на распространенные методы обмана в сфере автокредитования. Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, кредиторы нередко навязывают страховые продукты, которые не всегда нужны обычному автолюбителю. «Навязанные услуги обходятся в лишние сотни тысяч рублей, хотя далеко не всегда они нужны обычному автолюбителю», — отметила Солдатенкова в интервью агентству «Прайм». По ее словам, регулятор планирует ужесточить контроль за автокредитным бизнесом, чтобы предотвратить накрутку дополнительных премий банками и автодилерами. Солдатенкова уточнила, что к дополнительным услугам могут относиться страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карты автолюбителя. Банк России рассматривает возможность применения подходов, уже использованных в сегменте ипотеки, для регулирования автокредитования. Российские банки стали осторожнее в выдаче автокредитов с низким первоначальным взносом, как показывают данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Так, в первом квартале 2024 года наблюдалось уменьшение доли автокредитов с минимальным первоначальным взносом, в то время как увеличилась доля кредитов с более высокими взносами. Это изменение в кредитной политике банков контрастирует с прошлым годом, когда доля автокредитов с низким первоначальным взносом была более стабильной и иногда достигала 40%.