Аналитик предупредил об обмане при выдаче автокредитов

Банк России обратил внимание на распространенные методы обмана в сфере автокредитования. Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, кредиторы нередко навязывают страховые продукты, которые не всегда нужны обычному автолюбителю.
«Навязанные услуги обходятся в лишние сотни тысяч рублей, хотя далеко не всегда они нужны обычному автолюбителю», — отметила Солдатенкова в интервью агентству «Прайм». По ее словам, регулятор планирует ужесточить контроль за автокредитным бизнесом, чтобы предотвратить накрутку дополнительных премий банками и автодилерами.
Солдатенкова уточнила, что к дополнительным услугам могут относиться страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карты автолюбителя. Банк России рассматривает возможность применения подходов, уже использованных в сегменте ипотеки, для регулирования автокредитования.
Российские банки стали осторожнее в выдаче автокредитов с низким первоначальным взносом, как показывают данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Так, в первом квартале 2024 года наблюдалось уменьшение доли автокредитов с минимальным первоначальным взносом, в то время как увеличилась доля кредитов с более высокими взносами. Это изменение в кредитной политике банков контрастирует с прошлым годом, когда доля автокредитов с низким первоначальным взносом была более стабильной и иногда достигала 40%.
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Банк России обратил внимание на распространенные методы обмана в сфере автокредитования. Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, кредиторы нередко навязывают страховые продукты, которые не всегда нужны обычному автолюбителю. «Навязанные услуги обходятся в лишние сотни тысяч рублей, хотя далеко не всегда они нужны обычному автолюбителю», — отметила Солдатенкова в интервью агентству «Прайм». По ее словам, регулятор планирует ужесточить контроль за автокредитным бизнесом, чтобы предотвратить накрутку дополнительных премий банками и автодилерами. Солдатенкова уточнила, что к дополнительным услугам могут относиться страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карты автолюбителя. Банк России рассматривает возможность применения подходов, уже использованных в сегменте ипотеки, для регулирования автокредитования. Российские банки стали осторожнее в выдаче автокредитов с низким первоначальным взносом, как показывают данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Так, в первом квартале 2024 года наблюдалось уменьшение доли автокредитов с минимальным первоначальным взносом, в то время как увеличилась доля кредитов с более высокими взносами. Это изменение в кредитной политике банков контрастирует с прошлым годом, когда доля автокредитов с низким первоначальным взносом была более стабильной и иногда достигала 40%.