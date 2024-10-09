09 октября 2024

Свердловские школы закрывают на карантин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционно дети будут учится 10 дней
Дистанционно дети будут учится 10 дней Фото:

С 10 октября школа № 1 в Талице (Свердловская область) переходит на дистанционный формат обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такой формат учебы вводится на 10 дней, сообщили родители школьников.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и предписанием Роспотребнадзора с 10.10.24 по 20.10.24 включительно учебный процесс в очной форме в МКОУ „Талицкая СОШ № 1“ приостанавливается. Обучение будет осуществляться в дистанционном формате», — рассказали мама учащегося в группе «Подслушано Талица № 1».

Родителей просят организовать рабочие места для детей, чтобы они могли продолжить учиться из дома. По информации группы, сейчас в школах города высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 7.2.

Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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С 10 октября школа № 1 в Талице (Свердловская область) переходит на дистанционный формат обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такой формат учебы вводится на 10 дней, сообщили родители школьников. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и предписанием Роспотребнадзора с 10.10.24 по 20.10.24 включительно учебный процесс в очной форме в МКОУ „Талицкая СОШ № 1“ приостанавливается. Обучение будет осуществляться в дистанционном формате», — рассказали мама учащегося в группе «Подслушано Талица № 1». Родителей просят организовать рабочие места для детей, чтобы они могли продолжить учиться из дома. По информации группы, сейчас в школах города высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 7.2. Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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