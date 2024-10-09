С 10 октября школа № 1 в Талице (Свердловская область) переходит на дистанционный формат обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такой формат учебы вводится на 10 дней, сообщили родители школьников.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и предписанием Роспотребнадзора с 10.10.24 по 20.10.24 включительно учебный процесс в очной форме в МКОУ „Талицкая СОШ № 1“ приостанавливается. Обучение будет осуществляться в дистанционном формате», — рассказали мама учащегося в группе «Подслушано Талица № 1».
Родителей просят организовать рабочие места для детей, чтобы они могли продолжить учиться из дома. По информации группы, сейчас в школах города высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Екатеринбурге детей перестали принимать в 26 школах из-за вспышки пневмонии. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112, 113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 7.2.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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