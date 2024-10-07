В Екатеринбурге резко выросло количество школ, закрытых из-за пневмонии

В Екатеринбурге из-за пневмонии на карантин закрыли 26 школ

Закрытые школы находятся в основном Академическом и Орджоникидзевских районах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге количество школ, которые закрылись на карантин из-за вспышки пневмонии, увеличилось в два раза. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«На сегодняшний день детей не принимают в 26 школах, против 14 неделей ранее», — поделились в пресс-службе. Хуже всего обстановка в Орджоникидзевском районе, где закрыто 14 учреждений: № 22, 27, 46, 66, 67, 80, 95, 100, 112,113, 128, 138, а с 5 октября добавились школы № 68 и 72.

Закрыты шесть школ в Академическом районе: № 19 и 25 (старшая), 79, 181 (младшая и старшая), 123. В школе №23 дети будут на дистанте до 8 октября в связи с растущими случаями заболевания. Среди детских садов закрыты на карантин — № 43, 38, 23, 39.

В Октябрьском районе в связи с пятью случаями пневмонии закрыта гимназия № 94. В Чкаловском районе на дистант ушли школы № 200 и 61, в Верх-Исетском районе выведена на дистант в связи с 10 случаями заболевания гимназия № 202. В Ленинском районе закрыты гимназия № 70, лицеи 109 и 3.

Закрывать школы из-за вспышки пневмонии стали с середины сентября. По некоторым данным, вирус завезли из Челябинской области, основным возбудителем стала микоплазма, которая может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита. Сейчас в школах Екатеринбурга начали измерять температуру, по мере необходимости детей отправляют на карантин.