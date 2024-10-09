09 октября 2024

«Это данность, которую мы должны реализовать»: глава ХМАО Кухарук о расселении аварийного жилья

Губернатор ХМАО Кухарук обозначил знаковые для округа проекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение аварийного жилья в ХМАО губернатор Кухарук назвал наиболее насущной программой
Расселение аварийного жилья в ХМАО губернатор Кухарук назвал наиболее насущной программой Фото:

Губернатор ХМАО Кухарук назвал расселение аварийного жилья самой насущной и масштабной программой, которую окружное правительство должно реализовать. О том, какие проекты он видит знаковыми для Югры губернатор рассказал в большом интервью ТАСС.

«Если говорить о серьезной, масштабной и насущной программе, это прежде всего расселение аварийного жилья. Но это данность, которую мы должны реализовать», — высказался Кухарук в ответ на вопрос о знаковых проектах, с которыми глава ХМАО мог бы ассоциироваться у жителей округа. 

Губернатор Югры также добавил, что вряд ли люди запомнят или поставят в заслугу губернатору переезд из старого барака в новый дом. По его мнению запоминаются те объекты, которые приносят радость и служат не одному поколению жителей.

Руслан Кухарук предположил, что возможно тем самым знаковым проектом, которым он запомнится жителям округа может стать новая стела в Ханты-Мансийске. Ее по указу президента установят в честь присвоения окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести». 

В большом интервью Кухарук также рассказал о том, почему решил поступать на юрфак ТюмГУ. На выбор профессии повлиял живший по соседству учитель истории Александр Радьков — ветеран, партизан и сотрудник КГБ. 

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Губернатор ХМАО Кухарук назвал расселение аварийного жилья самой насущной и масштабной программой, которую окружное правительство должно реализовать. О том, какие проекты он видит знаковыми для Югры губернатор рассказал в большом интервью ТАСС. «Если говорить о серьезной, масштабной и насущной программе, это прежде всего расселение аварийного жилья. Но это данность, которую мы должны реализовать», — высказался Кухарук в ответ на вопрос о знаковых проектах, с которыми глава ХМАО мог бы ассоциироваться у жителей округа.  Губернатор Югры также добавил, что вряд ли люди запомнят или поставят в заслугу губернатору переезд из старого барака в новый дом. По его мнению запоминаются те объекты, которые приносят радость и служат не одному поколению жителей. Руслан Кухарук предположил, что возможно тем самым знаковым проектом, которым он запомнится жителям округа может стать новая стела в Ханты-Мансийске. Ее по указу президента установят в честь присвоения окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести».  В большом интервью Кухарук также рассказал о том, почему решил поступать на юрфак ТюмГУ. На выбор профессии повлиял живший по соседству учитель истории Александр Радьков — ветеран, партизан и сотрудник КГБ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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