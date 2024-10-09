09 октября 2024

Свердловские власти ввели повышенный режим готовности из-за снегопада

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Снегопад. Уборка города. Челябинск., снегоуборочная техника, трактор, зима
Уборочную технику вывели в нескольких городах Фото:

Дорожные службы Свердловской области 10 октября перевели в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада. Уборочная техника активно работает уже в нескольких городах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области переведены в режим повышенной готовности», — следует из сообщения. В Горноуральском и Туринском городских округах, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, а также в поселке Махнево работают 23 комбинированные дорожные машины.

Сильный снег обрушился на Средний Урал еще вечером 9 октября. Дороги замело в северной части региона. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.

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Дорожные службы Свердловской области 10 октября перевели в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада. Уборочная техника активно работает уже в нескольких городах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области переведены в режим повышенной готовности», — следует из сообщения. В Горноуральском и Туринском городских округах, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, а также в поселке Махнево работают 23 комбинированные дорожные машины. Сильный снег обрушился на Средний Урал еще вечером 9 октября. Дороги замело в северной части региона. На Серовский тракт были выведены дополнительные экипажи ДПС. Следите за снегопадом в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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