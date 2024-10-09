В Сургутской травматологической больнице объявили карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В регионе выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, сообщило медучреждение в telegram-канале.
«Приказом главного врача от 10 октября 2024 г. в нашей клинике вновь введён масочный режим и прекращён допуск посетителей к пациентам стационара. Приём передач для больных осуществляется через стол справок», — указано в telegram-канале Сургутской травматологической больницы.
Плановых пациентов принимают в прежнем режиме. Медработники усилили контроль за состоянием больных, поступающих в стационар. Для сохранения здоровья жителям рекомендуют укреплять иммунитет, своевременно прививаться, избегать мест массового скопления людей, в общественных местах использовать маску, резиновые перчатки, антисептики для рук.
Ранее URA.RU писало, что в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара.
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