09 октября 2024

В больнице ХМАО объявили карантин из-за гриппа, ОРВИ и пневмонии

Травмбольница Сургута ввела карантин из-за гриппа, ОРВИ и пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
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В травмбольнице Сургута объявили карантин из-за гриппа, ОРВИ и пневмонии
В травмбольнице Сургута объявили карантин из-за гриппа, ОРВИ и пневмонии Фото:

В Сургутской травматологической больнице объявили карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В регионе выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, сообщило медучреждение в telegram-канале.

«Приказом главного врача от 10 октября 2024 г. в нашей клинике вновь введён масочный режим и прекращён допуск посетителей к пациентам стационара. Приём передач для больных осуществляется через стол справок», — указано в telegram-канале Сургутской травматологической больницы.

Плановых пациентов принимают в прежнем режиме. Медработники усилили контроль за состоянием больных, поступающих в стационар. Для сохранения здоровья жителям рекомендуют укреплять иммунитет, своевременно прививаться, избегать мест массового скопления людей, в общественных местах использовать маску, резиновые перчатки, антисептики для рук.

Ранее URA.RU писало, что в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара.

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В Сургутской травматологической больнице объявили карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В регионе выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, сообщило медучреждение в telegram-канале. «Приказом главного врача от 10 октября 2024 г. в нашей клинике вновь введён масочный режим и прекращён допуск посетителей к пациентам стационара. Приём передач для больных осуществляется через стол справок», — указано в telegram-канале Сургутской травматологической больницы. Плановых пациентов принимают в прежнем режиме. Медработники усилили контроль за состоянием больных, поступающих в стационар. Для сохранения здоровья жителям рекомендуют укреплять иммунитет, своевременно прививаться, избегать мест массового скопления людей, в общественных местах использовать маску, резиновые перчатки, антисептики для рук. Ранее URA.RU писало, что в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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