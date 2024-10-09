Первые 40 роботов челябинского завода роботов, на который в феврале нынешнего года приезжал президент Владимир Путин, отправятся за пределы региона. Об этом 10 октября в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг.
«Челябинский завод роботов продемонстрировал гостям первую партию из 40 роботов, которые готовы к отправке на работу на самые разные предприятия по всей стране. До этого все роботы, изготовленные на новом заводе (более 200 штук), использовались только в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода», — сообщил Гартунг.
Производство роботов открыто на территории челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), принадлежащего семье Гартунга. Работу завода Путину в феврале показывал сын депутата Андрей Гартунг, являющийся директором ЧКПЗ.
Завод производит роботов грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Первая очередь производства способна производить 600 роботов всех модификаций в год.
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