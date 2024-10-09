09 октября 2024

Челябинский завод, на который приезжал Путин, отгрузит первые 40 роботов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод роботов Promobot. Пермь, манипулятор, робот, promobot, промышленные роботы, рука робота
Ранее роботы местного производства работали только в Челябинске Фото:

Первые 40 роботов челябинского завода роботов, на который в феврале нынешнего года приезжал президент Владимир Путин, отправятся за пределы региона. Об этом 10 октября в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг.

«Челябинский завод роботов продемонстрировал гостям первую партию из 40 роботов, которые готовы к отправке на работу на самые разные предприятия по всей стране. До этого все роботы, изготовленные на новом заводе (более 200 штук), использовались только в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода», — сообщил Гартунг.

Производство роботов открыто на территории челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), принадлежащего семье Гартунга. Работу завода Путину в феврале показывал сын депутата Андрей Гартунг, являющийся директором ЧКПЗ.

Завод производит роботов грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Первая очередь производства способна производить 600 роботов всех модификаций в год.

Роботы готовы к отправке на российские заводы
Роботы готовы к отправке на российские заводы
Фото:

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Первые 40 роботов челябинского завода роботов, на который в феврале нынешнего года приезжал президент Владимир Путин, отправятся за пределы региона. Об этом 10 октября в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг. «Челябинский завод роботов продемонстрировал гостям первую партию из 40 роботов, которые готовы к отправке на работу на самые разные предприятия по всей стране. До этого все роботы, изготовленные на новом заводе (более 200 штук), использовались только в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода», — сообщил Гартунг. Производство роботов открыто на территории челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), принадлежащего семье Гартунга. Работу завода Путину в феврале показывал сын депутата Андрей Гартунг, являющийся директором ЧКПЗ. Завод производит роботов грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Первая очередь производства способна производить 600 роботов всех модификаций в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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