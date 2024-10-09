В Перми подорожали готовые квартиры

В Перми продолжают расти цены на вторичном рынке недвижимости. С января по сентябрь 2024 года средняя стоимость квадратного метра в готовом жилье увеличилась на 3,5%, рассказали аналитики сервиса «Мир квартир».
«За девять месяцев этого года квадратный метр вторичной недвижимости везде остался в плюсе, кроме Сургута, где он подешевел на 0,4%, и Вологды, где цена не изменилась. В Перми прост составил 3,5%. Цена метра подросла до 102,8 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Аналитики добавили, что средняя цена за квартиру тоже выросла, но не так сильно. Удорожание составило 2,8%. В среднем объект продают за 5,3 млн рублей. По мнению генерального директора «Мир квартир» Павла Луценко квартиры в Перми и других городах России продолжат дорожать из-за спроса. Многие покупатели опасаются повышения ключевой ставки и процента по ипотеке, поэтому спешат продать или купить жилье.
Ранее URA.RU рассказало, что за первое полугодие 2024 года пермские квартиры подорожали на 2,3%. При этом в течение нескольких месяцев аналитики наблюдали снижение цен.
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