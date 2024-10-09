Свердловский бизнесмен Мамедов отвоевал свои миллионы

10 октября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Насими Мамедов дважды был на скамье подсудимых Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве Бизнесмен из Екатеринбурга Насими Мамедов, дважды оправданный по уголовному делу об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, вернул себе изъятые во время обысков 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Следователи вернули все деньги Мамедову, которые забрали при задержании и обысках», — сказал собеседник агентства. Адвокаты бизнесмена от комментариев по теме воздержались. Ранее защитники писали обращения в Генпрокуратуру по УрФО с просьбой разобраться, почему процесс возврата средств затянулся. Мамедова задержали в 2022 году по обвинению в заказном убийстве Зубакина. Во время первого судебного разбирательства присяжные признали его невиновным. Однако после этого дело вернули на второй круг. Весной текущего года присяжные вновь оправдали Мамедова. В июне приговор вступил в силу. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Дейч уже умер, а дело Клока рассматривают в суде. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Екатеринбурга Насими Мамедов, дважды оправданный по уголовному делу об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, вернул себе изъятые во время обысков 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Следователи вернули все деньги Мамедову, которые забрали при задержании и обысках», — сказал собеседник агентства. Адвокаты бизнесмена от комментариев по теме воздержались. Ранее защитники писали обращения в Генпрокуратуру по УрФО с просьбой разобраться, почему процесс возврата средств затянулся. Мамедова задержали в 2022 году по обвинению в заказном убийстве Зубакина. Во время первого судебного разбирательства присяжные признали его невиновным. Однако после этого дело вернули на второй круг. Весной текущего года присяжные вновь оправдали Мамедова. В июне приговор вступил в силу. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Дейч уже умер, а дело Клока рассматривают в суде. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.