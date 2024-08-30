Свердловский бизнесмен Мамедов пытается вернуть миллионы с помощью прокуроров

Оправданный свердловский бизнесмен Мамедов пытается вернуть деньги после суда

30 августа 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Насими Мамедов дважды был оправдан присяжными в суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве Адвокат Насими Мамедова — дважды оправданного по уголовному делу об убийстве бизнесмена из Екатеринбурга — отправила обращение в Генпрокуратуру по УрФО с просьбой разобраться, почему ее клиенту уже несколько месяцев не могут вернуть более 20 миллионов рублей, изъятые во время обысков. Об этом URA.RU сообщила защитник Олеся Бортникова. Эти деньги должны были пойти на зарплаты сотрудникам Насими. «Процесс возврата денежных средств затягивается. После оправдательного приговора суд снял арест с имущества. В настоящее время было возвращено все, кроме денег. В материалах дела нет подтверждения того, что деньги в банковской ячейке. Мы обратились к замгенпрокурора по УрФО Сергею Зайцеву с просьбой провести проверку и указать уполномоченным лицам на немедленное исполнение приговора Кировского районного суда Екатеринбурга и возвратить Насими Дилгамовичу Мамедову принадлежащие ему денежные средства», — сказала Бортникова. Ее обращение есть в распоряжении URA.RU. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Мамедов был задержан в 2022 году по обвинению в заказном убийстве уральского предпринимателя Алексея Зубакина. Во время первого судебного разбирательства присяжные признали Мамедова невиновным, но дело было возвращено на повторное рассмотрение. Оно прошло весной текущего года. Присяжные вновь признали Мамедова невиновным. В июне приговор вступил в законную силу. Убийство Зубакина произошло в 2000 году в Екатеринбурге. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Михаила Клока и Дмитрия Дейча. Первый тогда работал водителем у Клока (его называют экс-лидером ОПГ, при этом сам он отрицает связь с криминалом). Третий, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Дейч уже умер, а дело Клока рассматривают в суде. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат Насими Мамедова — дважды оправданного по уголовному делу об убийстве бизнесмена из Екатеринбурга — отправила обращение в Генпрокуратуру по УрФО с просьбой разобраться, почему ее клиенту уже несколько месяцев не могут вернуть более 20 миллионов рублей, изъятые во время обысков. Об этом URA.RU сообщила защитник Олеся Бортникова. Эти деньги должны были пойти на зарплаты сотрудникам Насими. «Процесс возврата денежных средств затягивается. После оправдательного приговора суд снял арест с имущества. В настоящее время было возвращено все, кроме денег. В материалах дела нет подтверждения того, что деньги в банковской ячейке. Мы обратились к замгенпрокурора по УрФО Сергею Зайцеву с просьбой провести проверку и указать уполномоченным лицам на немедленное исполнение приговора Кировского районного суда Екатеринбурга и возвратить Насими Дилгамовичу Мамедову принадлежащие ему денежные средства», — сказала Бортникова. Ее обращение есть в распоряжении URA.RU. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Мамедов был задержан в 2022 году по обвинению в заказном убийстве уральского предпринимателя Алексея Зубакина. Во время первого судебного разбирательства присяжные признали Мамедова невиновным, но дело было возвращено на повторное рассмотрение. Оно прошло весной текущего года. Присяжные вновь признали Мамедова невиновным. В июне приговор вступил в законную силу. Убийство Зубакина произошло в 2000 году в Екатеринбурге. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Михаила Клока и Дмитрия Дейча. Первый тогда работал водителем у Клока (его называют экс-лидером ОПГ, при этом сам он отрицает связь с криминалом). Третий, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Дейч уже умер, а дело Клока рассматривают в суде. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.