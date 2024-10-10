На Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури: прогноз на октябрь 2024

Центр ФОБОС: планету ждут сильные магнитные бури

10 октября 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Вспышки на Солнце приведут к серии магнитных бурь на Земле Фото: Размик Закарян © URA.RU На Землю после сильнейшего за год выброса плазмы на Солнце надвигается целый ряд мощных магнитных бурь. По данным центра ФОБОС, они будут наблюдаться с 10 по 13 октября. По прогнозам синоптиков, пик активности придется на 11 октября. URA.RU рассказывает о точном графике геомагнитной активности в октябре 2024 года и о том, как защитить себя в эти дни. Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за взаимодействия планеты с потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем во время крупных вспышек. Они способны влиять на работу электроники и негативно сказываться на здоровье людей, вызывая различные симптомы. Прогноз магнитных бурь на октябрь 2024 года Согласно последним данным, в октябре 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь. Главные события, на которые стоит обратить внимание: — 8—12 октября — прогнозируются очень сильные и продолжительные магнитные бури, связанные с недавними вспышками на Солнце. Это уже не первая вспышка за неделю, что указывает на высокую солнечную активность. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается 8 октября около полудня. Бури достигнут пика интенсивности класса G4 или даже выше и будут колебаться в диапазоне от средней до очень сильной (G2—G4) до конца пятницы, 11 октября. В субботу, 12 октября, активность продолжится, но сила бурь уменьшится до слабого и среднего уровня (G1—G2). К воскресенью ожидается ослабление и прекращение возмущений геомагнитного поля. — 21—23 октября — еще одна мощная магнитная буря ожидается в конце месяца. В этот период также прогнозируются магнитные бури уровня G1—G2, что может повлиять на сеть электропередач и электронные устройства Влияние магнитных бурь на здоровье Магнитные бури могут приводить к ряду негативных последствий, особенно у людей с повышенной метеочувствительностью. Статистика подтверждает, что во время таких явлений наблюдается увеличение числа обращений за медицинской помощью со стороны пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможные симптомы включают: — Головные боли и мигрени; — Повышенную утомляемость и проблемы со сном; — Перепады настроения и повышенную нервозность. Как защититься от магнитных бурь Чтобы пережить магнитные бури без проблем с самочувствием и техникой, нужно: — Соблюдать режим дня, а именно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, спать не менее 7-8 часов в сутки. Также важно не забывать о качественном отдыхе, делая перерывы в работе, особенно если есть чувство усталости. Кроме того, необходимо следить за водным балансом и пить не менее 1,5-2 литров воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму справиться с нагрузкой; — Следить за здоровьем и заниматься профилактикой: нужно укреплять иммунитет, правильно питаться, включая в рацион больше овощей и фруктов и исключая тяжелую, жирную и острую пищу, а также не забывать о спортивной нагрузке. Наилучшим вариантом будут занятия йогой и плаванием или же ходьба. Если есть хронические заболевания, важно проконсультироваться с врачом, который может дать более подробные рекомендации. Также следует обратиться к нему при появлении тревожных симптомов вроде сильной головной боли, боли в сердце или же при резком ухудшении самочувствия в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Землю после сильнейшего за год выброса плазмы на Солнце надвигается целый ряд мощных магнитных бурь. По данным центра ФОБОС, они будут наблюдаться с 10 по 13 октября. По прогнозам синоптиков, пик активности придется на 11 октября. URA.RU рассказывает о точном графике геомагнитной активности в октябре 2024 года и о том, как защитить себя в эти дни. Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за взаимодействия планеты с потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем во время крупных вспышек. Они способны влиять на работу электроники и негативно сказываться на здоровье людей, вызывая различные симптомы. Согласно последним данным, в октябре 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь. Главные события, на которые стоит обратить внимание: — 8—12 октября — прогнозируются очень сильные и продолжительные магнитные бури, связанные с недавними вспышками на Солнце. Это уже не первая вспышка за неделю, что указывает на высокую солнечную активность. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается 8 октября около полудня. Бури достигнут пика интенсивности класса G4 или даже выше и будут колебаться в диапазоне от средней до очень сильной (G2—G4) до конца пятницы, 11 октября. В субботу, 12 октября, активность продолжится, но сила бурь уменьшится до слабого и среднего уровня (G1—G2). К воскресенью ожидается ослабление и прекращение возмущений геомагнитного поля. — 21—23 октября — еще одна мощная магнитная буря ожидается в конце месяца. В этот период также прогнозируются магнитные бури уровня G1—G2, что может повлиять на сеть электропередач и электронные устройства Магнитные бури могут приводить к ряду негативных последствий, особенно у людей с повышенной метеочувствительностью. Статистика подтверждает, что во время таких явлений наблюдается увеличение числа обращений за медицинской помощью со стороны пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможные симптомы включают: — Головные боли и мигрени; — Повышенную утомляемость и проблемы со сном; — Перепады настроения и повышенную нервозность. Чтобы пережить магнитные бури без проблем с самочувствием и техникой, нужно: — Соблюдать режим дня, а именно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, спать не менее 7-8 часов в сутки. Также важно не забывать о качественном отдыхе, делая перерывы в работе, особенно если есть чувство усталости. Кроме того, необходимо следить за водным балансом и пить не менее 1,5-2 литров воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму справиться с нагрузкой; — Следить за здоровьем и заниматься профилактикой: нужно укреплять иммунитет, правильно питаться, включая в рацион больше овощей и фруктов и исключая тяжелую, жирную и острую пищу, а также не забывать о спортивной нагрузке. Наилучшим вариантом будут занятия йогой и плаванием или же ходьба. Если есть хронические заболевания, важно проконсультироваться с врачом, который может дать более подробные рекомендации. Также следует обратиться к нему при появлении тревожных симптомов вроде сильной головной боли, боли в сердце или же при резком ухудшении самочувствия в целом.