Екатеринбургский концерн «Калина» перешел к миллиардеру из списка Forbes

Екатеринбургский концерн «Калина» перешел к группе «Арнест» Алексея Сагала

10 октября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

О продаже бизнеса официально заявили 10 октября Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Группа компаний «Арнест» миллиардера Алексея Сагала 10 октября выкупила российский бизнес организации Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса), куда входит концерн «Калина» в Екатеринбурге, производящий косметику. Об этом рассказали новые владельцы фирмы. «Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — передает «Коммерсант» слова Сагала. Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. О продаже бизнеса нидерландско-британской организации Unilever в России стало известно в начале сентября. По данным осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта составила 35-40 миллиардов рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал российский бизнес в 900 миллионов евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу). Группа «Арнест» выпускает парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию. У холдинга есть собственное производство алюминиевых баллонов и комплектующих к ним. Владелец организации Алексей Сагал является президентом компании. Он входил в число россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2022 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа компаний «Арнест» миллиардера Алексея Сагала 10 октября выкупила российский бизнес организации Unilever (один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса), куда входит концерн «Калина» в Екатеринбурге, производящий косметику. Об этом рассказали новые владельцы фирмы. «Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — передает «Коммерсант» слова Сагала. Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. О продаже бизнеса нидерландско-британской организации Unilever в России стало известно в начале сентября. По данным осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта составила 35-40 миллиардов рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал российский бизнес в 900 миллионов евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу). Группа «Арнест» выпускает парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию. У холдинга есть собственное производство алюминиевых баллонов и комплектующих к ним. Владелец организации Алексей Сагал является президентом компании. Он входил в число россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2022 год.