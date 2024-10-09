Пермский завод кабеля открыл фирму с уставным капиталом в миллиарды рублей

Пермский производитель кабеля ООО «Инкаб» создал новую компанию с уставным капиталом на сумму в восемь миллиардов рублей. Речь об АО «Инкаб Холдинг», единственным акционером которого выступает бизнесмен Александр Смильгевич.
«Акционерное общество „Инкаб Холдинг“, зарегистрировано 8 октября 2024 года. Владелец и генеральный директор — Александр Смильгевич. Уставный капитал АО составляет восемь миллиардов рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС.
В компании пояснили «Коммерсант-Пермь», что создание нового акционерного общества обусловлено выводом на рынок новых видов кабеля. «Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирования в дальнейшем. В том числе — долгосрочных инвестиций в рамках финансовой стратегии завода», — сообщили изданию представители предприятия.
Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Она контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для различных отраслей промышленности и разных сфер применения. Выручка ООО «Инкаб» в 2023 году составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 489,7 млн рублей.
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