09 октября 2024

Пермский завод кабеля открыл фирму с уставным капиталом в миллиарды рублей

Пермское ООО «Инкаб» зарегистрировало фирму с уставным капиталом в 8 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уставный капитал новой компании составляет восемь миллиардов рублей
Уставный капитал новой компании составляет восемь миллиардов рублей Фото:

Пермский производитель кабеля ООО «Инкаб» создал новую компанию с уставным капиталом на сумму в восемь миллиардов рублей. Речь об АО «Инкаб Холдинг», единственным акционером которого выступает бизнесмен Александр Смильгевич.

«Акционерное общество „Инкаб Холдинг“, зарегистрировано 8 октября 2024 года. Владелец и генеральный директор — Александр Смильгевич. Уставный капитал АО составляет восемь миллиардов рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС.

В компании пояснили «Коммерсант-Пермь», что создание нового акционерного общества обусловлено выводом на рынок новых видов кабеля. «Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирования в дальнейшем. В том числе — долгосрочных инвестиций в рамках финансовой стратегии завода», — сообщили изданию представители предприятия.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Она контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для различных отраслей промышленности и разных сфер применения. Выручка ООО «Инкаб» в 2023 году составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 489,7 млн рублей.

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Пермский производитель кабеля ООО «Инкаб» создал новую компанию с уставным капиталом на сумму в восемь миллиардов рублей. Речь об АО «Инкаб Холдинг», единственным акционером которого выступает бизнесмен Александр Смильгевич. «Акционерное общество „Инкаб Холдинг“, зарегистрировано 8 октября 2024 года. Владелец и генеральный директор — Александр Смильгевич. Уставный капитал АО составляет восемь миллиардов рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В компании пояснили «Коммерсант-Пермь», что создание нового акционерного общества обусловлено выводом на рынок новых видов кабеля. «Холдинговая структура в форме АО создана для большей гибкости при привлечении финансирования в дальнейшем. В том числе — долгосрочных инвестиций в рамках финансовой стратегии завода», — сообщили изданию представители предприятия. Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Она контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для различных отраслей промышленности и разных сфер применения. Выручка ООО «Инкаб» в 2023 году составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 489,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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