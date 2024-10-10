Алаудинов заявил о гибели лучшего штурмовика «АХМАТ»

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Апти Алаудинов сообщил о гибели одного из лучших штурмовиков "Ахмата"
Апти Алаудинов сообщил о гибели одного из лучших штурмовиков "Ахмата" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб лучший солдат спецназа «Ахмат» Киллер (позывной). Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — такие слова написал Алаудинов в своем telegram-канале в память о погибшем бойце. В сообщении генерал-майор также поделился старым видеороликом, на котором запечатлен Киллер.

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На спецоперации погиб лучший солдат спецназа «Ахмат» Киллер (позывной). Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. «Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — такие слова написал Алаудинов в своем telegram-канале в память о погибшем бойце. В сообщении генерал-майор также поделился старым видеороликом, на котором запечатлен Киллер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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