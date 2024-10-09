В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем.
«Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом.
О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.
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В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем. «Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом. О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.