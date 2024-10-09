09 октября 2024

В Кургане кроссовер перевернулся на крышу после ДТП с такси. Видео

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
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Резонансные ДТП в Курганской области

В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем.

«Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом.

О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.

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В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем. «Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом. О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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