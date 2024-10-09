Происшествия ДТП В Кургане кроссовер перевернулся на крышу после ДТП с такси. Видео 10 октября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + В Кургане ГАИ будет разбираться в жестком ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Резонансные ДТП в Курганской области В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем. «Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом. О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В курганском микрорайоне Северный произошло ДТП с переворотом. Очевидцы сняли видео с места происшествия, где кроссовер перевернулся после столкновения с брендированным в качестве такси автомобилем. «Жесткое ДТП с переворотом в Северном», — сообщает паблик «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На кадрах виден перевернутый кроссовер белого цвета, предположительно Nissan X-Trail. Рядом стоит таксимобиль с поврежденным капотом и крылом. О пострадавших в посте не упоминается. Редакция обратилась за комментариями к представителям Госавтоинспекции. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям