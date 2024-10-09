Синоптики дали более жесткий сценарий на метель в Курганской области

В Курганской области 11 октября ожидается минусовая температура днем, сильный снег и ветер до 20 метров в секунду. Ухудшенный прогноз погоды опубликовали синоптики на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды в Курганской области на 11 октября. Местами сильный снег и метели. Ветер до 20 м/с», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Температура днем опустится до минус пяти градусов, ночью — до минус градусов.
Ранее cиноптики спрогнозировали осадки в виде снега и дождя на 10 октября. Ухудшение погодных условий прогнозируется к концу дня. Также МЧС предупреждало водителей о возможном гололеде на дорогах.
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