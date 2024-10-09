09 октября 2024

Синоптики дали более жесткий сценарий на метель в Курганской области

В Курганской области усилится метель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области усилится метель
В Курганской области усилится метель Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 11 октября ожидается минусовая температура днем, сильный снег и ветер до 20 метров в секунду. Ухудшенный прогноз погоды опубликовали синоптики на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды в Курганской области на 11 октября. Местами сильный снег и метели. Ветер до 20 м/с», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Температура днем опустится до минус пяти градусов, ночью — до минус градусов.

Ранее cиноптики спрогнозировали осадки в виде снега и дождя на 10 октября. Ухудшение погодных условий прогнозируется к концу дня. Также МЧС предупреждало водителей о возможном гололеде на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 11 октября ожидается минусовая температура днем, сильный снег и ветер до 20 метров в секунду. Ухудшенный прогноз погоды опубликовали синоптики на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды в Курганской области на 11 октября. Местами сильный снег и метели. Ветер до 20 м/с», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Температура днем опустится до минус пяти градусов, ночью — до минус градусов. Ранее cиноптики спрогнозировали осадки в виде снега и дождя на 10 октября. Ухудшение погодных условий прогнозируется к концу дня. Также МЧС предупреждало водителей о возможном гололеде на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...