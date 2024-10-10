Свердловский мэр избежал уголовного дела в разгар скандальных выборов

СК отказался возбуждать уголовное дело против мэра Березовского Писцова

10 октября 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Евгений Писцов пытается переизбраться на новый срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова и его подчиненного, начальника комитета по управлению имуществом Анатолия Иванова. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в силовой среде, подтвердив свои слова документом. С заявлением в СК обращался Дмитрий Гаренских — исполнительный директор компании «Арсенал и К». Она принадлежит одному из богатейших депутатов заксобрания Вячеславу Брозовскому. В ноябре 2023-го мэрия Березовского заключила договор мены с компанией «Жилстрой»: за принадлежащий ей участок на улице Строителей — в центре города — фирма получила три участка на улице Первомайской, примыкающие к логопарку Брозовского. Впоследствии «Жилстрой» продал эту землю застройщику «Философия идеалистов». В один из дней эта компания, пользуясь своим правом, выставила забор, фактически парализовав работу складов Брозовского. И тому пришлось выкупать землю за 81 млн. Гаренских в своем заявлении настаивал, что Писцов и Иванов злоупотребили полномочиями, поскольку участки, которые мэрия передала «Жилстрою», значительно дороже земли, полученной взамен муниципалитетом. В документах, пришедших в СК из прокуратуры, утверждается обратное. Вместе с тем следователи выяснили, что в разное время один и тот же оценщик определял стоимость участка на улице Строителей по-разному. Действуя по заказу администрации, он, применяя затратный подход к оценке, решил, что земля стоит 27,6 миллиона рублей. А ранее, действуя по заказу от прежнего собственника участка, указывал сумму в 12,8 миллиона — используя при этом сравнительный подход в оценке. «С учетом установленных в ходе проведения проверки обстоятельств имеются основания полагать, что обмененные земельные участки разнозначными не являются», — констатировали в СК. Новость по теме Депутат-миллиардер мстит свердловскому мэру через силовиков Однако установить, что Писцов и Иванов имели прямой умысел, следователям «не представилось возможным». «Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Писцова Е. Р., Иванова А. С. в связи с отсутствием в их деянии состава преступления», — говорится в решении старшего следователя Воронцова. Источник агентства, наблюдающий за конфликтом, убежден, что решение СК — политическое. Ведь сейчас в Березовском проходят выборы мэра, и Писцов рассчитывает переизбраться. Но с этим проблемы: большинство депутатов (а решение будет принимать именно дума) не готово его поддержать. Внутриполитический блок резиденции губернатора убежден, что недовольных координирует воюющий с Писцовым Брозовский. В то время как в команде бизнесмена настаивают, что Брозовский контролирует лишь два голоса из 25, а лидером фронды в действительности якобы является спикер думы Алексей Горевой, выдвинувшийся в мэры против Писцова. «Допускаю, что после выборов расследование [в отношении Писцова и Иванова] возобновится», — отметил один из собеседников URA.RU. Как ранее сообщало агентство, с аналогичным заявлением в СК обращался и помощник депутата заксо Вячеслава Вегнера, давнего товарища Горевого. По нему, уточнил один из источников URA.RU, вынесено такое же решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова и его подчиненного, начальника комитета по управлению имуществом Анатолия Иванова. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в силовой среде, подтвердив свои слова документом. С заявлением в СК обращался Дмитрий Гаренских — исполнительный директор компании «Арсенал и К». Она принадлежит одному из богатейших депутатов заксобрания Вячеславу Брозовскому. В ноябре 2023-го мэрия Березовского заключила договор мены с компанией «Жилстрой»: за принадлежащий ей участок на улице Строителей — в центре города — фирма получила три участка на улице Первомайской, примыкающие к логопарку Брозовского. Впоследствии «Жилстрой» продал эту землю застройщику «Философия идеалистов». В один из дней эта компания, пользуясь своим правом, выставила забор, фактически парализовав работу складов Брозовского. И тому пришлось выкупать землю за 81 млн. Гаренских в своем заявлении настаивал, что Писцов и Иванов злоупотребили полномочиями, поскольку участки, которые мэрия передала «Жилстрою», значительно дороже земли, полученной взамен муниципалитетом. В документах, пришедших в СК из прокуратуры, утверждается обратное. Вместе с тем следователи выяснили, что в разное время один и тот же оценщик определял стоимость участка на улице Строителей по-разному. Действуя по заказу администрации, он, применяя затратный подход к оценке, решил, что земля стоит 27,6 миллиона рублей. А ранее, действуя по заказу от прежнего собственника участка, указывал сумму в 12,8 миллиона — используя при этом сравнительный подход в оценке. Однако установить, что Писцов и Иванов имели прямой умысел, следователям «не представилось возможным». «Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Писцова Е. Р., Иванова А. С. в связи с отсутствием в их деянии состава преступления», — говорится в решении старшего следователя Воронцова. Источник агентства, наблюдающий за конфликтом, убежден, что решение СК — политическое. Ведь сейчас в Березовском проходят выборы мэра, и Писцов рассчитывает переизбраться. Но с этим проблемы: большинство депутатов (а решение будет принимать именно дума) не готово его поддержать. Внутриполитический блок резиденции губернатора убежден, что недовольных координирует воюющий с Писцовым Брозовский. В то время как в команде бизнесмена настаивают, что Брозовский контролирует лишь два голоса из 25, а лидером фронды в действительности якобы является спикер думы Алексей Горевой, выдвинувшийся в мэры против Писцова. «Допускаю, что после выборов расследование [в отношении Писцова и Иванова] возобновится», — отметил один из собеседников URA.RU. Как ранее сообщало агентство, с аналогичным заявлением в СК обращался и помощник депутата заксо Вячеслава Вегнера, давнего товарища Горевого. По нему, уточнил один из источников URA.RU, вынесено такое же решение.