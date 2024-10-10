Куртукова впервые прокомментировала скандал со Зверевым из-за исполнения им песни «Матушка-земля»

Куртукова прокомментировала скандал со Зверевым из-за песни «Матушка-земля»
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Татьяна Куртукова прокомментировала исполнение ее хита другими певцами
Татьяна Куртукова прокомментировала исполнение ее хита другими певцами Фото:

Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова прокомментировала выступление с этим хитом Сергея Зверева. Как сообщила корреспонденту URA.RU Куртукова, в таких случаях надо спрашивать разрешение у автора.

Сергей Зверев не на шутку удивил поклонников, исполнив всенародно любимый хит «Матушка-земля». Видео с его выступления быстро разлетелось по интернету, набрав за считанные дни сотни тысяч просмотров. А вскоре разразился скандал.

То, что Зверев исполнил песню «Матушка-земля», не очень понравилось автору композиции Петру Андрееву. В одном из интервью деятель искусств заявил, что разрешения на исполнение своего хита Звереву он не давал и не исключил судебных разборок по этому вопросу.

Исполнительница «Матушка-земля» Татьяна Куртукова свой хит в исполнении «короля гламура» тоже слышала. На днях она впервые прокомментировала разразившийся скандал.

«Я рада, что наши песни так вдохновляют людей на творчество, — говорит Татьяна. — Но я всегда призываю к тому, что, если хотите исполнить чью-то песню, какого-либо автора, нужно спросить у него разрешение. В данном случае „Матушка-земля“ — песня Петра Андреева. Конечно, нужно спросить у него разрешение. А так мы только рады, когда поддерживают наши песни».

К слову, Сергей в беседе с журналистами признавался, что пытался выйти на связь с Андреевым. «Король гламура» хочет, чтобы композитор написал новое произведение и для него. Но пока найти контакты Петра он не смог.

«Да? — удивилась Татьяна. — Вы знаете, здесь это отношение автора и тех, кто к нему обращается. Я в данном случае уже третье лицо».

«Вы слышали исполнение Зверева? Понравилось Вам?», — поинтересовался у нее корреспондент URA.RU.

«Да. Версию Сергея Зверева я слышала. И не только его. У Сергея получилось современно», — отметила Куртукова.

Напомним, что на днях Татьяна Куртукова впервые откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Певица заявила, что счастлива в браке. По словам звезды, в их семье царит равноправие. В том числе и в вопросах воспитания дочки: все обязанности они с мужем стараются делить поровну.

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Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова прокомментировала выступление с этим хитом Сергея Зверева. Как сообщила корреспонденту URA.RU Куртукова, в таких случаях надо спрашивать разрешение у автора. Сергей Зверев не на шутку удивил поклонников, исполнив всенародно любимый хит «Матушка-земля». Видео с его выступления быстро разлетелось по интернету, набрав за считанные дни сотни тысяч просмотров. А вскоре разразился скандал. То, что Зверев исполнил песню «Матушка-земля», не очень понравилось автору композиции Петру Андрееву. В одном из интервью деятель искусств заявил, что разрешения на исполнение своего хита Звереву он не давал и не исключил судебных разборок по этому вопросу. Исполнительница «Матушка-земля» Татьяна Куртукова свой хит в исполнении «короля гламура» тоже слышала. На днях она впервые прокомментировала разразившийся скандал. К слову, Сергей в беседе с журналистами признавался, что пытался выйти на связь с Андреевым. «Король гламура» хочет, чтобы композитор написал новое произведение и для него. Но пока найти контакты Петра он не смог. «Да? — удивилась Татьяна. — Вы знаете, здесь это отношение автора и тех, кто к нему обращается. Я в данном случае уже третье лицо». «Вы слышали исполнение Зверева? Понравилось Вам?», — поинтересовался у нее корреспондент URA.RU. «Да. Версию Сергея Зверева я слышала. И не только его. У Сергея получилось современно», — отметила Куртукова. Напомним, что на днях Татьяна Куртукова впервые откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Певица заявила, что счастлива в браке. По словам звезды, в их семье царит равноправие. В том числе и в вопросах воспитания дочки: все обязанности они с мужем стараются делить поровну.
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