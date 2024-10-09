Фокус на оборонку и усиление производства: чего ждать от визита полпреда Жоги в Курган

Политологи ждут от визита полпреда Жоги в Курган развитие экономики и оборонки
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Ожидается, что полпред Артем Жога осмотрит оборонные заводы Кургана
Ожидается, что полпред Артем Жога осмотрит оборонные заводы Кургана Фото:

Планируемый визит нового полпреда в УрФО Артема Жоги в Курганскую область вызвал интерес к возможным изменениям в регионе. Политологи, опрошенные URA.RU, считают, что основной акцент будет сделан на развитии оборонной промышленности и социально-экономических преобразованиях. Подробности — в материале URA.RU.

Фокус на оборонную промышленность

«Артем Жога — известный участник СВО и бывший глава Народного совета ДНР, будет уделять особое внимание Курганской области как одному из регионов, где сосредоточена оборонная промышленность. Будет в целом особое отношение к этому сектору экономики», — отметил политолог Александр Безделов. Он подчеркнул, что Курганская область, несмотря на наличие крупных предприятий ОПК, отстает по финансовым и социальным показателям от других регионов УрФО, и визит Жоги может быть направлен на исправление этой ситуации.

Сергей Ширяев, еще один опрошенный политолог, также считает, что внимание Жоги будет сосредоточено на оборонной промышленности. «Он компетентен в этом вопросе, и поэтому логично, что оборонка сейчас на первом месте, особенно в таких промышленно развитых регионах, как Урал», — подчеркнул Ширяев.

Усиление контроля и новые приоритеты

Политолог Сергей Ширяев отметил, что приезд Жоги может привести не только к усилению контроля за производством ОПК, но и пересмотру приоритетов в регионе. «Упор на развитие промышленных производств будет сделан, и Жога должен понять, какие ресурсы ему нужны для этого. Важно, чтобы он лично ознакомился с производственными мощностями и встретился с губернатором», — отметил политолог.

При этом Ширяев подчеркнул, что Жога приезжает в Курган как руководитель, и его главная задача — интенсификация производства, и только потом решение гуманитарных вопросов, связанных с поддержкой подшефных территорий ДНР и бойцов на фронте. Безделов же прогнозирует, что новый полпред точно будет заниматься вопросами социальной помощи участникам СВО и их семьям, а также поддержкой новых регионов, таких как Краснодон (подшефный город Курганской области в ЛНР).

Развитие экономики и социальных проектов

Кроме оборонной промышленности, политологи видят возможности для улучшения экономической и социальной ситуации в регионе. «Курганская область отстает по многим показателям, и внимание полпреда может помочь подтянуть эти показатели. Вполне возможно, что будут продолжены проекты финансирования со стороны соседних регионов, как это было при экс-полпреде Владимире Якушеве», — добавил Безделов. 

О том, что в Курганской области есть нереализованный промышленный потенциал, который может быть введен в оборот при решении кадровых и логистических проблем, отметил и политолог Ширяев. «Для резкого наращивания производства нужно решить вопрос с кадрами, особенно с профессионалами рабочих специальностей, а также заново отладить цепочки поставок. Можно ожидать, что этим займется полпред», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что своим полпредом на Урале Путин назначил Артема Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. Источниками агентства сообщалось, что в ближайшее время Жога приедет в Курганскую область планирует посетить крупные оборонные предприятия региона «Курганмашзавод» и «Курганприбор».

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Планируемый визит нового полпреда в УрФО Артема Жоги в Курганскую область вызвал интерес к возможным изменениям в регионе. Политологи, опрошенные URA.RU, считают, что основной акцент будет сделан на развитии оборонной промышленности и социально-экономических преобразованиях. Подробности — в материале URA.RU. Фокус на оборонную промышленность «Артем Жога — известный участник СВО и бывший глава Народного совета ДНР, будет уделять особое внимание Курганской области как одному из регионов, где сосредоточена оборонная промышленность. Будет в целом особое отношение к этому сектору экономики», — отметил политолог Александр Безделов. Он подчеркнул, что Курганская область, несмотря на наличие крупных предприятий ОПК, отстает по финансовым и социальным показателям от других регионов УрФО, и визит Жоги может быть направлен на исправление этой ситуации. Сергей Ширяев, еще один опрошенный политолог, также считает, что внимание Жоги будет сосредоточено на оборонной промышленности. «Он компетентен в этом вопросе, и поэтому логично, что оборонка сейчас на первом месте, особенно в таких промышленно развитых регионах, как Урал», — подчеркнул Ширяев. Усиление контроля и новые приоритеты Политолог Сергей Ширяев отметил, что приезд Жоги может привести не только к усилению контроля за производством ОПК, но и пересмотру приоритетов в регионе. «Упор на развитие промышленных производств будет сделан, и Жога должен понять, какие ресурсы ему нужны для этого. Важно, чтобы он лично ознакомился с производственными мощностями и встретился с губернатором», — отметил политолог. При этом Ширяев подчеркнул, что Жога приезжает в Курган как руководитель, и его главная задача — интенсификация производства, и только потом решение гуманитарных вопросов, связанных с поддержкой подшефных территорий ДНР и бойцов на фронте. Безделов же прогнозирует, что новый полпред точно будет заниматься вопросами социальной помощи участникам СВО и их семьям, а также поддержкой новых регионов, таких как Краснодон (подшефный город Курганской области в ЛНР). Развитие экономики и социальных проектов Кроме оборонной промышленности, политологи видят возможности для улучшения экономической и социальной ситуации в регионе. «Курганская область отстает по многим показателям, и внимание полпреда может помочь подтянуть эти показатели. Вполне возможно, что будут продолжены проекты финансирования со стороны соседних регионов, как это было при экс-полпреде Владимире Якушеве», — добавил Безделов.  О том, что в Курганской области есть нереализованный промышленный потенциал, который может быть введен в оборот при решении кадровых и логистических проблем, отметил и политолог Ширяев. «Для резкого наращивания производства нужно решить вопрос с кадрами, особенно с профессионалами рабочих специальностей, а также заново отладить цепочки поставок. Можно ожидать, что этим займется полпред», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что своим полпредом на Урале Путин назначил Артема Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. Источниками агентства сообщалось, что в ближайшее время Жога приедет в Курганскую область планирует посетить крупные оборонные предприятия региона «Курганмашзавод» и «Курганприбор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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