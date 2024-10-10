Пермский бизнесмен объяснил причину резкого роста цен на икру и рыбу

В Пермском крае цены на икру выросли из-за сокращения количества выловленной рыбы. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в 2024 году поймали только 230 тысяч тонн лососевых. В прошлом году улов был больше, чем в два раза, рассказал владелец сети рыбных магазинов в Перми Алексей Пушкарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ценник на красную рыбу всегда формировался с учетом уловов. У рыбодобытчиков есть базовый объем годовых затрат, который им требуется окупить и заработать прибыль. Обычно затраты растут с учетом естественной инфляции. Чтобы их закрыть при низком улове, приходится продавать рыбу дороже. Если улов выше, продают дешевле, чтобы не было перезатаривания», — рассказал Пушкарев.
Бизнесмен добавил, что уловы растут и снижаются по циклам, которые длятся четыре и десять лет. Если сравнить 2024 год с 2020 годом, видно, что в оба года улов был рекордно низким. «За четыре года рост цен на икру и рыбу составил около 25%, что соответствует годовой инфляции в 4-6% за этот период», — отметил Пушкарев.
По данным Росстата, в Пермском крае за год икра подорожала на 10%. В августе 2024 года килограмм в среднем продавали за 57,6 тысяч рублей. Председатель Рыбного союза Александр Панин предупредил, что цены продолжат расти.
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