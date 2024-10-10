В мире Определен лауреат Нобелевской премии по литературе Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Хан Ган из Сеула 10 октября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году. Об этом сообщили на сайте премии. Творчество Хан Ган было отмечено за раскрытие «хрупкости человеческой жизни». «Хан Кан <…> Нобелевская премия по литературе 2024 года»», — сообщили представители Нобелевской премии на официальном сайте награды. Творчество Хан Ган отмечено, как противостоящее «историческим травмам» и «раскрывающее хрупкость человеческой жизни». Ранее определились лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Дэвид Бейкер за «вычислительный дизайн белков» и Демис Хассабис с Джоном Джампером за «предсказание их структуры». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году. Об этом сообщили на сайте премии. Творчество Хан Ган было отмечено за раскрытие «хрупкости человеческой жизни». «Хан Кан <…> Нобелевская премия по литературе 2024 года»», — сообщили представители Нобелевской премии на официальном сайте награды. Творчество Хан Ган отмечено, как противостоящее «историческим травмам» и «раскрывающее хрупкость человеческой жизни». Ранее определились лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Дэвид Бейкер за «вычислительный дизайн белков» и Демис Хассабис с Джоном Джампером за «предсказание их структуры». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям