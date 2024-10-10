Определен лауреат Нобелевской премии по литературе

Южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году. Об этом сообщили на сайте премии. Творчество Хан Ган было отмечено за раскрытие «хрупкости человеческой жизни».
«Хан Кан <…> Нобелевская премия по литературе 2024 года»», — сообщили представители Нобелевской премии на официальном сайте награды. Творчество Хан Ган отмечено, как противостоящее «историческим травмам» и «раскрывающее хрупкость человеческой жизни».
Ранее определились лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Дэвид Бейкер за «вычислительный дизайн белков» и Демис Хассабис с Джоном Джампером за «предсказание их структуры».
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Южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году. Об этом сообщили на сайте премии. Творчество Хан Ган было отмечено за раскрытие «хрупкости человеческой жизни». «Хан Кан <…> Нобелевская премия по литературе 2024 года»», — сообщили представители Нобелевской премии на официальном сайте награды. Творчество Хан Ган отмечено, как противостоящее «историческим травмам» и «раскрывающее хрупкость человеческой жизни». Ранее определились лауреаты Нобелевской премии по химии. Ими стали Дэвид Бейкер за «вычислительный дизайн белков» и Демис Хассабис с Джоном Джампером за «предсказание их структуры».