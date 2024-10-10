«Десятки переломов, порванная перепонка»: школьника жестко избили сверстники в его же квартире

В Угличе в ночь с 28 на 29 сентября группа молодых людей около четырех часов избивала 16-летнего Константина. В результате у него выявлены многочисленные переломы и порвана барабанная перепонка, он может остаться инвалидом. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Толпа молодых ребят четыре часа избивала парня и снимала это на видео. У него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. 16-летний парень может остаться инвалидом», — передает telegram-канал.
По словам свидетелей, парня жестоко избили после жалобы его бывшей девушки. Нападавшие не только избили его на улице, но и продолжили издевательства в его собственной квартире. Они били его по лицу и телу, используя кулаки и провода, прыгали на нем и резали волосы. Кроме того, они украли из квартиры пострадавшего телефон и бытовую технику.
После инцидента полиция задержала троих участников нападения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже с незаконным проникновением в жилище. Один из обвиняемых находится под арестом, остальные — под домашним арестом, подтвердили в СУ СК России по Ярославской области. Среди свидетелей была девушка, которая в переписке с подругой призналась, что участвовала в избиении и до сих пор не отмыла кровь с ботинок. После того как информация о произошедшем стала известна общественности, свидетели и участники нападения устроили посиделки с алкоголем, выражая опасения о последствиях своих действий.
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В Угличе в ночь с 28 на 29 сентября группа молодых людей около четырех часов избивала 16-летнего Константина. В результате у него выявлены многочисленные переломы и порвана барабанная перепонка, он может остаться инвалидом. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Толпа молодых ребят четыре часа избивала парня и снимала это на видео. У него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. 16-летний парень может остаться инвалидом», — передает telegram-канал. По словам свидетелей, парня жестоко избили после жалобы его бывшей девушки. Нападавшие не только избили его на улице, но и продолжили издевательства в его собственной квартире. Они били его по лицу и телу, используя кулаки и провода, прыгали на нем и резали волосы. Кроме того, они украли из квартиры пострадавшего телефон и бытовую технику. После инцидента полиция задержала троих участников нападения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже с незаконным проникновением в жилище. Один из обвиняемых находится под арестом, остальные — под домашним арестом, подтвердили в СУ СК России по Ярославской области. Среди свидетелей была девушка, которая в переписке с подругой призналась, что участвовала в избиении и до сих пор не отмыла кровь с ботинок. После того как информация о произошедшем стала известна общественности, свидетели и участники нападения устроили посиделки с алкоголем, выражая опасения о последствиях своих действий.