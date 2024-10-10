В Екатеринбурге назвали лучшие рестораны города

В Екатеринбурге подвели итоги ресторанной премии WhereToEat
© Служба новостей «URA.RU»
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К званию лучших заведений города подобралось 28 ресторанов
К званию лучших заведений города подобралось 28 ресторанов Фото:

В Екатеринбурге назвали лучшие заведения, которые обязательно стоит посетить гостям и жителям города. Список озвучили на независимой национальной ресторанной премии WhereToEat Ural, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Лучшим рестораном года стало заведение Culta, вторым — ресторан «Горожане», тройку замыкает Kitchen. Лучшим заведением, по мнению СМИ, стал проект Кирилла Шлаена «Счастливы вместе», который открылся весной этого года.

Рестораном с лучшей пивной картой признаны «Два деда». Что касается баров, то ни одно заведение из Екатеринбурга в лидеры не выбилось, жюри предпочло отдать победу прошлогоднему призеру — тюменскому бару Fresca.

Среди шеф-поваров отметили работу Сергея Мирошникова из ресторана Kitchen (приз он получал и в 2022 году). Лучшим сомелье назвали Алексея Дубовкина из гастропроектов «Мимоза», «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg.

Лучшим кондитером стала Вероника Вишнякова, создающая десерты для Engels и «Гастролей». Совсем недавно девушка вернулась из Франции, где проходила стажировку в ресторане с тремя звездами Мишлен.

Списки претендентов на победу составляли владельцы баров и ресторанов, критики и гастрожурналисты. Изначально в полуфинал вышло 89 заведений, но затем список сократился в три раза. 

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В Екатеринбурге назвали лучшие заведения, которые обязательно стоит посетить гостям и жителям города. Список озвучили на независимой национальной ресторанной премии WhereToEat Ural, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Лучшим рестораном года стало заведение Culta, вторым — ресторан «Горожане», тройку замыкает Kitchen. Лучшим заведением, по мнению СМИ, стал проект Кирилла Шлаена «Счастливы вместе», который открылся весной этого года. Рестораном с лучшей пивной картой признаны «Два деда». Что касается баров, то ни одно заведение из Екатеринбурга в лидеры не выбилось, жюри предпочло отдать победу прошлогоднему призеру — тюменскому бару Fresca. Среди шеф-поваров отметили работу Сергея Мирошникова из ресторана Kitchen (приз он получал и в 2022 году). Лучшим сомелье назвали Алексея Дубовкина из гастропроектов «Мимоза», «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg. Лучшим кондитером стала Вероника Вишнякова, создающая десерты для Engels и «Гастролей». Совсем недавно девушка вернулась из Франции, где проходила стажировку в ресторане с тремя звездами Мишлен. Списки претендентов на победу составляли владельцы баров и ресторанов, критики и гастрожурналисты. Изначально в полуфинал вышло 89 заведений, но затем список сократился в три раза. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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