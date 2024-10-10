В Екатеринбурге назвали лучшие рестораны города

В Екатеринбурге назвали лучшие заведения, которые обязательно стоит посетить гостям и жителям города. Список озвучили на независимой национальной ресторанной премии WhereToEat Ural, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Лучшим рестораном года стало заведение Culta, вторым — ресторан «Горожане», тройку замыкает Kitchen. Лучшим заведением, по мнению СМИ, стал проект Кирилла Шлаена «Счастливы вместе», который открылся весной этого года.
Рестораном с лучшей пивной картой признаны «Два деда». Что касается баров, то ни одно заведение из Екатеринбурга в лидеры не выбилось, жюри предпочло отдать победу прошлогоднему призеру — тюменскому бару Fresca.
Среди шеф-поваров отметили работу Сергея Мирошникова из ресторана Kitchen (приз он получал и в 2022 году). Лучшим сомелье назвали Алексея Дубовкина из гастропроектов «Мимоза», «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg.
Лучшим кондитером стала Вероника Вишнякова, создающая десерты для Engels и «Гастролей». Совсем недавно девушка вернулась из Франции, где проходила стажировку в ресторане с тремя звездами Мишлен.
Списки претендентов на победу составляли владельцы баров и ресторанов, критики и гастрожурналисты. Изначально в полуфинал вышло 89 заведений, но затем список сократился в три раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!