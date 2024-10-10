Директор Дзюник осудил Понаровскую, которая отменила сольный концерт

Ирина Понаровская отменила концерт в Санкт-Петербурге, назначенный на конец октября из-за того, что дата выпадает на 40 дней со смерти единственного сына певицы 39-летнего Энтони Родда. Концертный директор Леонид Дзюник в беседе с корреспондентом URA.RU высказал свое мнение об этой ситуации.
Бывший концертный директор групп «Тату», Smash!! и Филиппа Киркорова Леонид Дзюник твердо убежден, что подобные «оправдания» со стороны артиста — неприемлемы. «Царствия Небесного мальчишке, безумно жалко, что так случилось. Я прекрасно понимаю, что такое смерть ребенка. У меня самого 10 лет назад дочь умерла.
Но когда ты выбрал путь артиста, тут должен быть другой подход. Для меня примером является народная артистка СССР Наталья Ужвий. Перед спектаклем в Киеве, когда она была в гримерке, ей сообщили о смерти сына. После этого Наталья Ужвий вышла на сцену, отработала спектакль как положено, а после ушла со сцены и упала в обморок», — сказал Дзюник.
Концертный директор уверен, что артист должен в любом случае выйти к зрителям. «Если ты артист и работаешь для людей, служишь им, какая бы ни была трагедия, ты должен выйти к зрителям. Я понимаю, в день смерти или похорон… Но когда 40 дней, которые, обычно отмечаются заранее. Да и что в этот день делают? Застолье устраивают? Приди ты за несколько дней в храм, если ребенок был крещеный, закажи панихиду, пускай батюшка отслужит. 40 дней должны оставаться в душе, но никак не отражаться на зрителе. Наоборот, выйди, отработай для людей и скажи: сегодня я работаю в память о своем сыне. Если бы она вышла на сцену в этот день, лучшего бы поминания о ребенке не могло бы и быть», — пояснил Дзюник.
Леонид отметил, что в его концертной практике также был случай, когда актрисы решили не выходить на сцену, сославшись на состояние здоровья. В этот момент Дзюник вспомнил яркий пример звезды советского кинематографа.
«Я работал в Архангельском театре драмы. Две актрисульки перед выходом заявили, что они заболели и не пойдут на сцену. И я тут вспомнил Андрея Миронова, который умер на сцене на спектакле. Поэтому если ты избрал такую профессию работать для людей, тебя ничего не должно отвернуть от этого», — резюмировал Дзюник.
Энтони Родд ушел из жизни 20 сентября. Сын Понаровской был найден мертвым в ванной комнате, куда ушел принимать контрастный душ. Согласно данным из открытых источников, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
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