Бывший полицейский заявился четвертым претендентом в мэры Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Гордумы. Челябинск, гордума, городская дума
На пост мэра выдвинулось четыре кандидата Фото:

Объявился четвертый кандидат на пост мэра Челябинска. Информация о выдвижении появилась на сайте гордумы 10 октября.

«Невский Георгий Аркадьевич, 1968 года рождения. Пенсионер МВД», — сообщается на сайте.

Летом этого года Невский принимал участие в выборах в депутаты гордумы Челябинска от партии «Яблоко». Однако ему не удалось пройти стадию регистрации.

Помимо Невского документы для участия в конкурсе на пост мэра подали три человека. Это 43-летняя бизнесвумэн Светлана Мячкова и два арбитражных управляющих — 33-летний Максим Бакулин и 50-летний Дмитрий Стариков.

Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника начали принимать 7 октября. Завершат прием 17 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объявился четвертый кандидат на пост мэра Челябинска. Информация о выдвижении появилась на сайте гордумы 10 октября. «Невский Георгий Аркадьевич, 1968 года рождения. Пенсионер МВД», — сообщается на сайте. Летом этого года Невский принимал участие в выборах в депутаты гордумы Челябинска от партии «Яблоко». Однако ему не удалось пройти стадию регистрации. Помимо Невского документы для участия в конкурсе на пост мэра подали три человека. Это 43-летняя бизнесвумэн Светлана Мячкова и два арбитражных управляющих — 33-летний Максим Бакулин и 50-летний Дмитрий Стариков. Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника начали принимать 7 октября. Завершат прием 17 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...