Бывший полицейский заявился четвертым претендентом в мэры Челябинска

Объявился четвертый кандидат на пост мэра Челябинска. Информация о выдвижении появилась на сайте гордумы 10 октября.
«Невский Георгий Аркадьевич, 1968 года рождения. Пенсионер МВД», — сообщается на сайте.
Летом этого года Невский принимал участие в выборах в депутаты гордумы Челябинска от партии «Яблоко». Однако ему не удалось пройти стадию регистрации.
Помимо Невского документы для участия в конкурсе на пост мэра подали три человека. Это 43-летняя бизнесвумэн Светлана Мячкова и два арбитражных управляющих — 33-летний Максим Бакулин и 50-летний Дмитрий Стариков.
Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника начали принимать 7 октября. Завершат прием 17 октября.
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