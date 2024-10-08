Появился третий кандидат на пост мэра Челябинска

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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Кресло мэра Челябинска пока свободно Фото:

На конкурс на пост мэра Челябинска подал документы третий кандидат. Об этом 8 октября информирует сайт гордумы.

«Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г. р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий», — говорится на сайте думы.

Это уже второй арбитражный управляющий, подавший документы на конкурс. Первым стал 33-летний арбитражный управляющий Максим Бакулин, представляющий другую организацию — «Центральное агентство арбитражных управляющих». Также документы на конкурс подала 43-летняя гендиректор ООО Логистический Центр «ФОРВАРД» Светлана Мячкова.

Конкурс на пост мэра Челябинска был объявлен 1 октября после ухода экс-главы Натальи Котовой в Совет Федерации. Прием документов от участников конкурса проводится с 7 по 17 октября.

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На конкурс на пост мэра Челябинска подал документы третий кандидат. Об этом 8 октября информирует сайт гордумы. «Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г. р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий», — говорится на сайте думы. Это уже второй арбитражный управляющий, подавший документы на конкурс. Первым стал 33-летний арбитражный управляющий Максим Бакулин, представляющий другую организацию — «Центральное агентство арбитражных управляющих». Также документы на конкурс подала 43-летняя гендиректор ООО Логистический Центр «ФОРВАРД» Светлана Мячкова. Конкурс на пост мэра Челябинска был объявлен 1 октября после ухода экс-главы Натальи Котовой в Совет Федерации. Прием документов от участников конкурса проводится с 7 по 17 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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