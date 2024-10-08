Появился третий кандидат на пост мэра Челябинска

На конкурс на пост мэра Челябинска подал документы третий кандидат. Об этом 8 октября информирует сайт гордумы.
«Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г. р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий», — говорится на сайте думы.
Это уже второй арбитражный управляющий, подавший документы на конкурс. Первым стал 33-летний арбитражный управляющий Максим Бакулин, представляющий другую организацию — «Центральное агентство арбитражных управляющих». Также документы на конкурс подала 43-летняя гендиректор ООО Логистический Центр «ФОРВАРД» Светлана Мячкова.
Конкурс на пост мэра Челябинска был объявлен 1 октября после ухода экс-главы Натальи Котовой в Совет Федерации. Прием документов от участников конкурса проводится с 7 по 17 октября.
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