Губернатор Забайкалья вытер козюлю из носа о свою подчиненную. Видео

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, осипов александр
Осипов отказался комментировать, зачем вытер козюлю о начальницу лесничества Забайкалья Фото:

Во время доклада начальницы лесничества Забайкальского края Елены Шаляпиной губернатор региона Александр Осипов вытер о женщину козюлю. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе», — передает telegram-канал. При этом Осипов отказался комментировать произошедшее.

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Во время доклада начальницы лесничества Забайкальского края Елены Шаляпиной губернатор региона Александр Осипов вытер о женщину козюлю. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе», — передает telegram-канал. При этом Осипов отказался комментировать произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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