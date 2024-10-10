Губернатор Забайкалья вытер козюлю из носа о свою подчиненную. Видео

10 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Осипов отказался комментировать, зачем вытер козюлю о начальницу лесничества Забайкалья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время доклада начальницы лесничества Забайкальского края Елены Шаляпиной губернатор региона Александр Осипов вытер о женщину козюлю. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе», — передает telegram-канал. При этом Осипов отказался комментировать произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время доклада начальницы лесничества Забайкальского края Елены Шаляпиной губернатор региона Александр Осипов вытер о женщину козюлю. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе», — передает telegram-канал. При этом Осипов отказался комментировать произошедшее.