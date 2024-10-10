Осипов отказался комментировать, зачем вытер козюлю о начальницу лесничества Забайкалья
Во время доклада начальницы лесничества Забайкальского края Елены Шаляпиной губернатор региона Александр Осипов вытер о женщину козюлю. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе», — передает telegram-канал. При этом Осипов отказался комментировать произошедшее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.