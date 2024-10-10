Профессор и доктор политических наук Дмитрий Нечаев раскритиковал губернатора республики Коми Владимира Уйбу. По его словам, причина слабых позиций главы и низкой инвестпривлекательности региона в том, что Уйба излишне эмоционален.
«Что касается Уйбы, когда его назначили, уже было видно, что человек не очень уравновешенный, для политика это, безусловно, минус. Он — человек, который очень эмоционально реагирует на все, даже на маленькие детали, очень обидчивый. И в то же время, размениваясь на маленькие детали, не обращает внимания на главное. На стратегию. Политик без образа будущего и стратегии — это нехорошо», — отметил в интервью URA.RU Нечаев.
По словам профессора, Уйба полагается больше на интуицию, чем на стратегию. «Мне думается, что Уйба относится к числу инкременталистов, то есть не верит в стратегию и работает так, как ему подсказывает интуиция. Его эмоциональность не содействует инвестиционной привлекательности. С учетом этого и „мещанских катаклизмов“, которые есть в Коми, это не помогает развитию региона. Надо признать, что Уйба — это ошибка для Коми, и рекомендовать нового человека. Это будет значительно лучше», — считает эксперт.
Полномочия Владимира Уйбы заканчиваются в 2025 году. Уже трое политологов в беседе с URA.RU (Евгений Минченко, Дмитрий Орлов и Дмитрий Нечаев) предрекли губернатору отставку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.