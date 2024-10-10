Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на СВО за Россию

10 октября 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Стивен Сигал сообщил, что, если понадобится, то он умрет за Владимира Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США, сообщил, что в СВО готов сражаться на российской стороне. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина. «Если это понадобится, то готов сражаться на стороне РФ в специальной военной операции на Украине», — заявил Сигал. Информацию передает ТАСС. Кроме того, Стивен Сигал отметил, что готов умереть за Путина, если это понадобится. Ранее американский актер сообщил, что уверен в победе РФ в украинском конфликте. Он также отметил, что западные страны и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США, сообщил, что в СВО готов сражаться на российской стороне. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина. «Если это понадобится, то готов сражаться на стороне РФ в специальной военной операции на Украине», — заявил Сигал. Информацию передает ТАСС. Кроме того, Стивен Сигал отметил, что готов умереть за Путина, если это понадобится. Ранее американский актер сообщил, что уверен в победе РФ в украинском конфликте. Он также отметил, что западные страны и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию, передает «Национальная служба новостей».