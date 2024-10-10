Стивен Сигал заявил, что готов сражаться на СВО за Россию

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Форум молодых дипломатов стран БРИКС с участием Стивена Сигала. Пресс-конференция в ТАСС. Москва, сигал стивен
Стивен Сигал сообщил, что, если понадобится, то он умрет за Владимира Путина Фото:

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США, сообщил, что в СВО готов сражаться на российской стороне. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина.

«Если это понадобится, то готов сражаться на стороне РФ в специальной военной операции на Украине», — заявил Сигал. Информацию передает ТАСС. Кроме того, Стивен Сигал отметил, что готов умереть за Путина, если это понадобится.

Ранее американский актер сообщил, что уверен в победе РФ в украинском конфликте. Он также отметил, что западные страны и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию, передает «Национальная служба новостей».

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Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США, сообщил, что в СВО готов сражаться на российской стороне. Также он отметил, что умрет за президента страны Владимира Путина. «Если это понадобится, то готов сражаться на стороне РФ в специальной военной операции на Украине», — заявил Сигал. Информацию передает ТАСС. Кроме того, Стивен Сигал отметил, что готов умереть за Путина, если это понадобится. Ранее американский актер сообщил, что уверен в победе РФ в украинском конфликте. Он также отметил, что западные страны и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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