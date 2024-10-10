Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозах жительнице ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В социальных медиа сообщается, что приезжий из другого региона России некачественно выполнил работу и, получив меньше обещанной суммы, стал угрожать жительнице Сургута расправой, требуя дополнительной оплаты», — указано в публикации СК России.
Инцидент произошел в городе Сургут, где женщина наняла рабочего из другого региона для ремонта. После завершения работ исполнитель посчитал, что заказчица мало заплатила, и потребовал дополнительные деньги, угрожая югорчанке расправой в случае отказа. Испуганная жительница обратилась в правоохранительные органы. Югорские следователи завели уголовное дело за самоуправство и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте. В пункте выдачи мужчина угрожал сотрудницам и размахивал ножом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!