Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозах жительнице ХМАО

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Бастрыкин взялся за дело жительницы Сургута, которой угрожал вахтовик
Бастрыкин взялся за дело жительницы Сургута, которой угрожал вахтовик Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В социальных медиа сообщается, что приезжий из другого региона России некачественно выполнил работу и, получив меньше обещанной суммы, стал угрожать жительнице Сургута расправой, требуя дополнительной оплаты», — указано в публикации СК России.

Инцидент произошел в городе Сургут, где женщина наняла рабочего из другого региона для ремонта. После завершения работ исполнитель посчитал, что заказчица мало заплатила, и потребовал дополнительные деньги, угрожая югорчанке расправой в случае отказа. Испуганная жительница обратилась в правоохранительные органы. Югорские следователи завели уголовное дело за самоуправство и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте. В пункте выдачи мужчина угрожал сотрудницам и размахивал ножом.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В социальных медиа сообщается, что приезжий из другого региона России некачественно выполнил работу и, получив меньше обещанной суммы, стал угрожать жительнице Сургута расправой, требуя дополнительной оплаты», — указано в публикации СК России. Инцидент произошел в городе Сургут, где женщина наняла рабочего из другого региона для ремонта. После завершения работ исполнитель посчитал, что заказчица мало заплатила, и потребовал дополнительные деньги, угрожая югорчанке расправой в случае отказа. Испуганная жительница обратилась в правоохранительные органы. Югорские следователи завели уголовное дело за самоуправство и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте. В пункте выдачи мужчина угрожал сотрудницам и размахивал ножом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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