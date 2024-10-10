Главный борец с коррупцией из полиции ХМАО уходит в отставку

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Борис Дмитриев уходит на пенсию. Он проработал на должности начальника управления с 2018 года, шесть лет, это довольно долго для руководителя такого непростого отдела», — рассказал инсайдер.
Свой пост также покинул один из двух заместителей Дмитриева — Николай Герасимов. Он приехал работать в УМВД ХМАО из Астрахани вслед за бывшим руководителем ведомства Дамиром Сатретдиновым. «И теперь снова переезжает, отправляется в Татарстан вслед за бывшим начальником», — говорит источник.
Исполнять обязанности руководителя управления до назначения нового начальника будет второй заместитель Дмитриева, Сергей Дидух. «Он уже порядка 15 лет работает в полиции ХМАО. Временно будет исполняющим обязанности начальника, но пока что неизвестно, кого именно назначат руководителем», — сказал инсайдер.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что глава полиции Сургута назначил заместителем силовика из Томска. Им стал Александр Панченко, который находился в кадровом резерве ведомства.
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