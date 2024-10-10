10 октября 2024

Главный борец с коррупцией из полиции ХМАО уходит в отставку

Начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД ХМАО Дмитриев уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Борис Дмитриев уходит в отставку
Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Борис Дмитриев уходит в отставку Фото:

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Борис Дмитриев уходит на пенсию. Он проработал на должности начальника управления с 2018 года, шесть лет, это довольно долго для руководителя такого непростого отдела», — рассказал инсайдер.

Свой пост также покинул один из двух заместителей Дмитриева — Николай Герасимов. Он приехал работать в УМВД ХМАО из Астрахани вслед за бывшим руководителем ведомства Дамиром Сатретдиновым. «И теперь снова переезжает, отправляется в Татарстан вслед за бывшим начальником», — говорит источник.

Исполнять обязанности руководителя управления до назначения нового начальника будет второй заместитель Дмитриева, Сергей Дидух. «Он уже порядка 15 лет работает в полиции ХМАО. Временно будет исполняющим обязанности начальника, но пока что неизвестно, кого именно назначат руководителем», — сказал инсайдер.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что глава полиции Сургута назначил заместителем силовика из Томска. Им стал Александр Панченко, который находился в кадровом резерве ведомства.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД ХМАО Борис Дмитриев уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Борис Дмитриев уходит на пенсию. Он проработал на должности начальника управления с 2018 года, шесть лет, это довольно долго для руководителя такого непростого отдела», — рассказал инсайдер. Свой пост также покинул один из двух заместителей Дмитриева — Николай Герасимов. Он приехал работать в УМВД ХМАО из Астрахани вслед за бывшим руководителем ведомства Дамиром Сатретдиновым. «И теперь снова переезжает, отправляется в Татарстан вслед за бывшим начальником», — говорит источник. Исполнять обязанности руководителя управления до назначения нового начальника будет второй заместитель Дмитриева, Сергей Дидух. «Он уже порядка 15 лет работает в полиции ХМАО. Временно будет исполняющим обязанности начальника, но пока что неизвестно, кого именно назначат руководителем», — сказал инсайдер. Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава полиции Сургута назначил заместителем силовика из Томска. Им стал Александр Панченко, который находился в кадровом резерве ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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