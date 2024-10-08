Хоккеисты из Кургана вырвали победу у соперника из Красноярска. Фото

ХК «Зауралье» победил команду «Сокол» из Красноярска в тяжелом матче
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Зауралье» победил соперника в овертайме Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» в тяжелом матче победил команду «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщили представители курганской команды.

«В тяжелейшей игре ХК „Зауралье“ выиграл матч у серьезного соперника ХК „Сокол“ из Красноярска и довел серию побед до четырех. Счет матча 3:2», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • 1:0 — Артем Дидковский;
  • 2:0 — Егор Круженков;
  • 2:1 — Илья Кожухов;
  • 2:2 — Илья Скворцов;
  • 3:2 — Андрей Ерофеев.

Ранее ХК «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Счет матча был 4:0.

ХК «Зауралье» нанес поражение команде «Сокол»
ХК «Зауралье» нанес поражение команде «Сокол»
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Хоккейный клуб «Зауралье» в тяжелом матче победил команду «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщили представители курганской команды. «В тяжелейшей игре ХК „Зауралье“ выиграл матч у серьезного соперника ХК „Сокол“ из Красноярска и довел серию побед до четырех. Счет матча 3:2», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили: Ранее ХК «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Счет матча был 4:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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