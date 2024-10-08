ХК «Зауралье» победил соперника в овертайме
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккейный клуб «Зауралье» в тяжелом матче победил команду «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщили представители курганской команды.
«В тяжелейшей игре ХК „Зауралье“ выиграл матч у серьезного соперника ХК „Сокол“ из Красноярска и довел серию побед до четырех. Счет матча 3:2», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- 1:0 — Артем Дидковский;
- 2:0 — Егор Круженков;
- 2:1 — Илья Кожухов;
- 2:2 — Илья Скворцов;
- 3:2 — Андрей Ерофеев.
Ранее ХК «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Счет матча был 4:0.
ХК «Зауралье» нанес поражение команде «Сокол»
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