Политическому долгожителю прочат сохранение поста в новом правительстве ХМАО

Куратор соцблока Кольцов продолжит работу в команде третьего губернатора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Всеволода Кольцова растут шансы поработать с третьим губернатором ХМАО
У Всеволода Кольцова растут шансы поработать с третьим губернатором ХМАО Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Вице-губернатору ХМАО Всеволоду Кольцову прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Несмотря на слухи об отставке, которые начали муссироваться после того, как экс-глава региона Наталья Комарова наградила Кольцова за выдающийся вклад в развитие социальной сферы, замену ему подобрать оказалось сложно. Поэтому есть шансы, что он продолжит работать в команде уже третьего по счету губернатора округа», — сообщает инсайдер.

Кольцов — один из самых опытных топ-чиновников югорского правительства, он работал еще при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко на посту директора окружного депздрава. В правительстве Комаровой получил статус вице-губернатора и контроль над важной частью соцблока — депсоцразвития, депздравом и архивной службой.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утром 10 октября провел последнее заседание правительства в старом составе. Объявление новой структуры состоится в понедельник, 14 октября.

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Вице-губернатору ХМАО Всеволоду Кольцову прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Несмотря на слухи об отставке, которые начали муссироваться после того, как экс-глава региона Наталья Комарова наградила Кольцова за выдающийся вклад в развитие социальной сферы, замену ему подобрать оказалось сложно. Поэтому есть шансы, что он продолжит работать в команде уже третьего по счету губернатора округа», — сообщает инсайдер. Кольцов — один из самых опытных топ-чиновников югорского правительства, он работал еще при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко на посту директора окружного депздрава. В правительстве Комаровой получил статус вице-губернатора и контроль над важной частью соцблока — депсоцразвития, депздравом и архивной службой. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утром 10 октября провел последнее заседание правительства в старом составе. Объявление новой структуры состоится в понедельник, 14 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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