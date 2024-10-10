Политическому долгожителю прочат сохранение поста в новом правительстве ХМАО

Вице-губернатору ХМАО Всеволоду Кольцову прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Несмотря на слухи об отставке, которые начали муссироваться после того, как экс-глава региона Наталья Комарова наградила Кольцова за выдающийся вклад в развитие социальной сферы, замену ему подобрать оказалось сложно. Поэтому есть шансы, что он продолжит работать в команде уже третьего по счету губернатора округа», — сообщает инсайдер.
Кольцов — один из самых опытных топ-чиновников югорского правительства, он работал еще при первом губернаторе ХМАО Александре Филипенко на посту директора окружного депздрава. В правительстве Комаровой получил статус вице-губернатора и контроль над важной частью соцблока — депсоцразвития, депздравом и архивной службой.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утром 10 октября провел последнее заседание правительства в старом составе. Объявление новой структуры состоится в понедельник, 14 октября.
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