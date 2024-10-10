В Курской области началась новая фаза активного наступления: заявления о прорывах ВС РФ и побеге ВСУ

Алаудинов надеется на скорое освобождение Курской области

11 октября 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Российские войска усилили наступательные операции в Курской области, добиваясь прорывов на фронте, заявил Подоляка Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, пишет telegram-канал Mash. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о бегстве крупной группы украинских военных. По его словам, такими темпами скоро российская армия освободит всю территорию. Подробнее о том, что происходит в курском приграничье — в материале URA.RU. В Курской области началась фаза активного контрнаступления ВС РФ В Курской области началась вторая фаза контрнаступления Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой наблюдается отступление украинских военных. Соответствующую информацию предоставил telegram-канал Mash. ВСУ начали отступать в Курской области из-за отпора ВС РФ Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk «Значительное количество украинских военнослужащих оставляют свои позиции и отступают», — сообщает Mash. По данным канала, российские войска установили контроль над селом Любимовка и стратегическим маршрутом Суджа-Коренево, что позволило укрепить позиции 155-й бригады. В ходе наступления российские десантники также заняли хутор Зеленый Шлях, который ранее использовался для нападений на цивильные объекты. Военные корреспонденты сообщают о возвращении контроля над поселением Нижний Клин и продолжении продвижения войск. По данным военного блогера Юрий Подоляка, российские войска усилили наступательные операции в Курской области, добиваясь прорывов на фронте. Он отметил, что значительные успехи российских войск и сравнивая события с прошлыми достижениями. Военный корреспондент также сообщает, что украинские военнослужащие в Любимовке оказались изолированы от основных сил. По словам Подоляки, ВСУ, расположенные к северу от Ольговки и Шептуховки, пытаются отступить. Алаудинов: крупная группа ВСУ сбежала через границу в Курской области Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о бегстве крупной группы украинских военных из Курской области. При бегстве через границу они потеряли часть своих танков», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Алаудинов заявил, что армия РФ скоро полностью освободит Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сегодня наблюдали, когда большая группа техники противника сбегала с территории Курской области. Алаудинов уточнил, что наблюдал за ситуацией с помощью пульта управления БПЛА, в то время как бойцы 155-й бригады уничтожали бронетехнику противника. Заявление Алаудинова о том, когда ВС РФ освободят Курскую область Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о продвижении российских военных в Курской области, предполагая скорое освобождение региона. «Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». ВСУ обвинили в расстреле мирных жителей Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин обвинил украинских военных в расстреле мирных жителей Курской области. «Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“» — передает слова Тарабрина РИА Новости. Посол также критиковал позицию Запада, который, по его мнению, игнорирует преступления против русских граждан и закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, пишет telegram-канал Mash. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о бегстве крупной группы украинских военных. По его словам, такими темпами скоро российская армия освободит всю территорию. Подробнее о том, что происходит в курском приграничье — в материале URA.RU. В Курской области началась вторая фаза контрнаступления Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой наблюдается отступление украинских военных. Соответствующую информацию предоставил telegram-канал Mash. «Значительное количество украинских военнослужащих оставляют свои позиции и отступают», — сообщает Mash. По данным канала, российские войска установили контроль над селом Любимовка и стратегическим маршрутом Суджа-Коренево, что позволило укрепить позиции 155-й бригады. В ходе наступления российские десантники также заняли хутор Зеленый Шлях, который ранее использовался для нападений на цивильные объекты. Военные корреспонденты сообщают о возвращении контроля над поселением Нижний Клин и продолжении продвижения войск. По данным военного блогера Юрий Подоляка, российские войска усилили наступательные операции в Курской области, добиваясь прорывов на фронте. Он отметил, что значительные успехи российских войск и сравнивая события с прошлыми достижениями. Военный корреспондент также сообщает, что украинские военнослужащие в Любимовке оказались изолированы от основных сил. По словам Подоляки, ВСУ, расположенные к северу от Ольговки и Шептуховки, пытаются отступить. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о бегстве крупной группы украинских военных из Курской области. При бегстве через границу они потеряли часть своих танков», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». «Сегодня наблюдали, когда большая группа техники противника сбегала с территории Курской области. Алаудинов уточнил, что наблюдал за ситуацией с помощью пульта управления БПЛА, в то время как бойцы 155-й бригады уничтожали бронетехнику противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о продвижении российских военных в Курской области, предполагая скорое освобождение региона. «Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин обвинил украинских военных в расстреле мирных жителей Курской области. «Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“» — передает слова Тарабрина РИА Новости. Посол также критиковал позицию Запада, который, по его мнению, игнорирует преступления против русских граждан и закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.